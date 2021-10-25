Львов – лучший город Украины по уровню устойчивой мобильности

Львов занял первое место в номинации "Мобильность" среди городов с населением более 250 тысяч. Награждали победителей в Ивано-Франковске в рамках всеукраинского конкурса "Лучший город".

Конкурс организовало общественное сообщество "Екодія" летом 2021 года. Для участия подали 33 заявки 27 городов. Победителей наградили 21 октября.

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Оценивали жители и жюри

Конкурс "Лучший город" проводят с двумя номинациями – "Воздух" и "Мобильность". Для участия городам необходимо было подать соответствующую заявку. Далее происходил опрос жителей городов-участников конкурса. Их просили оценить качество общественного транспорта, ситуации с парковкой, велосипедной инфраструктурой, зелеными зонами.

Организаторы конкурса получили более 1 тысячи отзывов. Система оценки заявок была многомерна. Это и мнения общественности, и статистические данные. Например, оценка распределения бюджета, регистрация старых авто.

Члены жюри просмотрели каждую заявку и обсудили спорные вопросы. Для каждой из двух номинации был свой состав экспертного жюри.



Львов – лидер среди городов в номинации "Лучший город Украины. Мобильность"

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Общие результаты

По итогам конкурса выбрали победителей в следующих категориях: город-лидер с населением в 50 тысяч, от 50 до 100 тысяч, от 100 до 250 тысяч и более 250 тысяч населения.

Да, по результатам конкурса в номинации "Мобильность" победили:

города с населением до 100 тысяч: 1 место – Дрогобыч, 2 место – Миргород;

города с населением 100 – 250 тысяч населения: 1 место – Ивано-Франковск, 2 место – Тернополь;

города с более чем 250 тысяч населения: 1 место – Львов и Чернигов;

отличие для города до 50 тысяч населения – Дубно.

Львов представили начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив, менеджер Института города Михаил Ленчук и координатор проектов Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit во Львове Марта Пастух.