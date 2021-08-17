Львов накрыла уникальная грозовая туча: удивительное видео

Львовяне утром 17 августа могли увидеть уникальное зрелище – облако "грозовой воротник". Оно накрыло город и вызвало очередную непогоду.

По Львову 17 августа пронесся ураган. В городе упали по меньшей мере 27 деревьев.

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Во Львове заметили "грозовой воротник"

После 6:00 на Львов надвинулась туча, которая вызвала сильную грозу. Львовянин Дмитрий Швец опубликовал на своей странице в фейсбук видео, как странная туча надвигалась на город со стороны улицы Научной.

Пора, наверное, привыкать к этим утренним тропическим дождикам,

– говорится в заметке.

Синоптик Наталья Диденко уточнила в комментарии ZAXID.NET, что, вероятно, это облако является подвидом кучево-дождевых облаков – "грозовой воротник". Они вызывают ливень, грозу и шквалы. Утром через Львов проходил атмосферный фронт, поэтому в городе начался ураган. Кучево-дождевые облака в Украине случаются часто, а вот явление "грозовой воротник" – настоящая редкость.

Что такое "грозовой воротник" Грозовой воротник – это обобщенное название разновидностей кучево-дождевых облаков, которые выглядят как длинный вал. Этот тип облаков чаще всего образуется на границе атмосферных фронтов, на переднем крае грозы. Там, где возникает грозовой воротник, появляются сильный дождь, порывистый ветер и шквалы.

Смотрите видео "грозового воротника" во Львове: