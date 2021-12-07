Львов перешел в желтую зону: в городе ввели новые карантинные ограничения

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 7 декабря перевела Львовщину в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове начнут действовать новые карантинные ограничения.

В связи с выходом Львова из красной зоны, состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Для вакцинированных горожан карантин несколько ослаб.

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Львов перешел в желтую карантинную зону

Руководитель департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко рассказал, что городская власть благодарна львовянам за сознательное соблюдение карантина во время красной зоны.

Именно это дало нам возможность теперь перейти к желтой зоне. Желтая зона позволяет ослаблять определенные ограничения, но чтобы предостеречь и исключить быстрый рост заболеваемости в дальнейшем, мы сохраняем достаточно жесткие карантинные нормы,

– заметил чиновник.

С 7 декабря львовские учреждения культуры, рестораны, спортзалы, рынки и торговые центры будут работать только при условии вакцинации работников и посетителей.

"Также вакцинации должны придерживаться организаторы и посетители различных мероприятий. Требования по школам и садикам остаются неизменными", – добавил Бойко.

По его словам, сейчас 63% жителей Львова уже получивших 1 дозу вакцины против коронавируса, а около 54% – 2. В городе продолжают работать пункты вакцинации, поэтому львовян призывают прививаться и соблюдать карантин.

Во Львове изменились карантинные ограничения / Фото ЛГС

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Какая на Львовщине ситуация с коронавирусом

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, 6 декабря на Львовщине зафиксировали 350 новых случаев COVID-19.

С коронавирусом госпитализировали 155 жителей области. В свою очередь, на самоизоляцию направили 658 человек.

От осложнений болезни за сутки умерли 23 пациента.

По состоянию на 6 декабря в реанимациях находятся 190 человек, из них на аппаратах ИВЛ – 76.

В стационарах лечатся 1896 больных. Коечная сеть заполнена на 36,7%.

Среди всех пациентов только 292 человека – вакцинированы (двумя дозами – 173).

За все время коронавирус подтвердили в более 212,4 тысячи жителей области. 5627 больных умерли, а более 190 тысяч – вылечились.



В Украине изменили правила желтой зоны / Минздрав