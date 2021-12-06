Однако, при этом, находясь на улице, все граждане должны иметь при себе документы. Соответствующее решение одобрили во время заседания Кабинета министров, которое состоялось 24 ноября.

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Подробнее об ужесточении правил

Люди, которые не получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 либо не имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

участвовать в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

Сократили срок COVID-сертификата

Кроме этого, сразу в 4 раза сократили срок действия желтых COVID-сертификатов. Отныне этот документ, подтверждающий одну прививку против коронавируса, будет действовать только в течение 30 дней.

Еще одно новое правило касается посещения заведений. Их представители должны не только спрашивать, имеет ли посетитель документ или визуально его проверять, но и на входе считывать QR-код.

Обратите внимание! В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владельца заведения могут оштрафовать на сумму от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.



В Украине изменили правила красной зоны / Минздрав



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