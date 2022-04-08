Во Львов прибыли 2,5 тысячи эвакуированных из Краматорска

Львов с начала войны принимает людей, пострадавших от войны. Первый поезд с эвакуированными жителями Краматорска приехал 8 апреля.

Об этом сообщили в Львовской областной государственной администрации. На вокзале людей ждали врачи.

К теме Это было время максимального скопления людей, – мэр Краматорска об ударе по вокзалу

"Приехали почти 2,5 тысячи человек. Пострадавшие сразу получили медицинскую помощь. Львовщина и дальше готова принимать всех вынужденных беженцев с территорий, атакованных врагом!", – написали в ОВА.

Люди на вокзале во Львове / Фото Львовской ОВА

Как теперь будут эвакуировать из Краматорска

Российские убийцы 8 апреля атаковали вокзал в Краматорске. Там находились около 4 тысяч человек. Мэр города Александр Гончаренко отметил, что теперь людей будут спасать автобусами.

Теперь будем продолжать эвакуацию автобусами и машинами, есть в городе. Будем перевозить людей в направлении Днепра и других городов, где есть железная дорога,

– сказал глава города.