Символ стойкости: на балконе атакованного дома во Львове вывесили украинский флаг

Во время дроновой атаки россиян на Львов 24 марта был поврежден жилой дом на Сыхове. Один из его жителей вывесил на балконе украинский флаг после обстрела.

Соответствующее видео опубликовало Суспільне.

Как львовяне пережили обстрел?

Днем 24 марта Россия дважды ударила по Львову. В частности, ударные беспилотники повредили один из жилых домов на Сыхове.

В ответ на российский террор один из жителей дома вывесил флаг Украины. Он разместил его прямо на балконе изуродованного здания. Видео начало распространяться по сети.

Флаг Украины разместили на атакованном доме: смотрите видео

В сети называют такой поступок "проявлением несокрушимости и стойкости".

Обстрел Львова: какие последствия?