Соответствующее видео опубликовало Суспільне.
Смотрите также После дронов могут быть ракеты, – Садовый призвал львовян реагировать на новые тревоги
Как львовяне пережили обстрел?
Днем 24 марта Россия дважды ударила по Львову. В частности, ударные беспилотники повредили один из жилых домов на Сыхове.
В ответ на российский террор один из жителей дома вывесил флаг Украины. Он разместил его прямо на балконе изуродованного здания. Видео начало распространяться по сети.
Флаг Украины разместили на атакованном доме: смотрите видео
В сети называют такой поступок "проявлением несокрушимости и стойкости".
Обстрел Львова: какие последствия?
Один из прилетов произошел в центре Львова. Предварительно во Львовской ОВА сообщили, что в результате атаки был поврежден объект, входящий в наследие ЮНЕСКО.
Количество пострадавших из-за обстрела города растет. Известно о по меньшей мере 26 раненых.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, назвав "абсолютным извращением" то, что иранские дроны-камикадзе "Шахед" ударили по церкви во Львове.