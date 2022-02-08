Львов и Варшаву хотят соединить железнодорожным сообщением

Со Львова в Варшаву планируют восстановить евроколею. Стоимость проекта составляет примерно 100 миллионов гривен.

Строительство евроколеи со Львова в Варшаву через Раву-Русскую обсудили 7 февраля. На совещании были представители Укрзализныци, Львовской таможни, местной власти и депутаты.

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Львов и Варшаву соединят железнодорожной колеей

Заместитель главы Львовской ОГА Юрий Бучко рассказал, что наработка проекта восстановления евроколеи Госграница – Рава-Русская продолжается.

Львов и Варшаву хотим соединить железнодорожным сообщением. О строительстве евроколеи со Львова в Варшаву через Раву-Русскую говорили сегодня в рамках совещания с представителями Укрзализныцы, Львовской таможни, местной властью и депутатами,

– отметил чиновник.

Техническое задание проекта – капитальный ремонт железнодорожного пути европейского образца длиной 8 километров и ремонт железнодорожного вокзала в Рава-Русской с возможностью проведения таможенного контроля.

"Для разработки проектно-сметной документации хотим привлечь средства местных бюджетов в сумме примерно 4 миллиона гривен. Общая стоимость самих работ будет стоить ориентировочно 100 миллионов гривен", – добавил Бучко.

Меморандум, в котором задекларируют основные обязательства сторон, планируют подписать до 13 февраля. По словам Бучко, развитие евроколеи Львов – Рава-Русская – Варшава является необходимым. Так как этот проект позволит развить пассажирские перевозки, разгрузит пункты пропуска и станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы.

Проект восстановления евроколеи обсудили на совещании / Фото Юрия Бучко

Текст публикации Юрия Бучко:

Львов и Варшаву хотим соединить железнодорожным сообщением. О строительстве евроколеи со Львова в Варшаву через Раву-Русскую говорили сегодня в рамках совещания с представителями АО "Укрзализныця", Львовской таможни, местной властью и депутатами. На сегодня нарабатываем проект восстановления евроколеи Госграница – Рава-Русская.

Техническое задание проекта предусматривает капитальный ремонт железнодорожного пути европейского образца длиной 8 километров, а также ремонт железнодорожного вокзала в Рава-Русской с возможностью проведения таможенного контроля. Для разработки проектно-сметной документации хотим привлечь средства местных бюджетов в сумме около 4 млн гривен. Общая стоимость самих работ будет стоить ориентировочно 100 млн гривен.

На этой неделе планируем подписать Меморандум, в котором задекларируем основные обязательства сторон. Реализация проекта развития евроколеи Львов – Рава-Русская – Варшава является необходимым и позволит развить пассажирские перевозки, станет альтернативой другим видам транспорта для пересечения границы и разгрузит пункты пропуска.