Будівництво євроколії зі Львова до Варшави через Раву-Руську обговорили 7 лютого. На нараді були представники Укрзалізниці, Львівської митниці, місцевої влади та депутати.

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Львів та Варшаву з'єднають залізничною колією

Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко розповів, що напрацювання проєкту відновлення євроколії Держкордон – Рава-Руська триває.

Львів і Варшаву хочемо з'єднати залізничним сполученням. Про будівництво євроколії зі Львова до Варшави через Раву-Руську говорили сьогодні в межах наради з представниками Укрзалізниці, Львівської митниці, місцевою владою та депутатами,

– зазначив посадовець.

Технічне завдання проєкту – капітальний ремонт колії європейського зразка довжиною 8 кілометрів та ремонт залізничного вокзалу у Рава-Руській з можливістю проведення митного контролю.

"Для розробки проєктно-кошторисної документації хочемо залучити кошти місцевих бюджетів у сумі приблизно 4 мільйони гривень. Загальна вартість самих робіт коштуватиме орієнтовно 100 мільйонів гривень", – додав Бучко.

Меморандум, у якому задекларують основні зобов'язання сторін, планують підписати до 13 лютого. За словами Бучка, розвиток євроколії Львів – Рава-Руська – Варшава є необхідним. Адже цей проєкт дозволить розвинути пасажирські перевезення, розвантажить пункти пропуску та стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону.

Проєкт відновлення євроколії обговорили на нараді / Фото Юрія Бучка

Текст допису Юрія Бучка:

Львів і Варшаву хочемо з'єднати залізничним сполученням. Про будівництво євроколії зі Львова до Варшави через Раву-Руську говорили сьогодні в межах наради з представниками АТ "Укрзалізниця", Львівської митниці, місцевою владою та депутатами. На сьогодні напрацьовуємо проєкт відновлення євроколії Держкордон – Рава-Руська.

Технічне завдання проєкт передбачає капітальний ремонт колії європейського зразка довжиною 8 кілометрів, а також ремонт залізничного вокзалу у Рава-Руській з можливістю проведення митного контролю. Для розробки проєктно-кошторисної документації хочемо залучити кошти місцевих бюджетів у сумі приблизно 4 млн гривень. Загальна вартість самих робіт коштуватиме орієнтовно 100 млн гривень.

Цього тижня плануємо підписати Меморандум у якому задекларуємо основні зобов'язання сторін. Реалізація проєкту розвитку євроколії Львів – Рава-Руська – Варшава є необхідною і дозволить розвинути пасажирські перевезення, стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску.