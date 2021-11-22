Во Львове 23 ноября в нескольких районах выключат воду: адреса

Во Львове, 23 ноября, часть Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов временно останется без водоснабжения. Специалисты "Львовводоканала" будут проводить ремонтные работы.

Причина отключения воды – переподключение нового участка водопровода на улице Шевченко (ВНС "Яновская"). В диспетчерской службе "Львовводоканала" сообщили, что водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00

улица Татарбунарская – все дома;

улица Моринецкая – все дома;

улица Яворовская – все дома;

улица Кирилловская – все дома;

улица Шевченко – дома №2 – 164 (четная сторона), 11 – 115 (нечетная сторона);

улица Луцкого – все дома;

улица Юнакива – все дома;

улица Бортнянского – все дома;

улица Ерошенко – все дома;

улица Золотая – все дома;

улица Гуни – все дома;

улица Турянского – все дома;

улица Яцкова – все дома;

улица Скляна – все дома;

улица Сосенка – все дома;

улица Пстрака – все дома;

улица Хорватская – все дома;

улица Шведская – все дома;

улица Клепаровская – все дома;

улица Ярослава Мудрого – все дома;

улица Магазиновая – все дома;

улица Гушалевича – все дома;

площадь Князя Святослава – все дома;

улица Елены Степановны – все дома;

улица Квитки Основьяненко – все дома;

улица Сорохтея – все дома;

улица Комарова – все дома;

улица Ясная – все дома;

улица Железнодорожная – все дома;

улица Стороженко – все дома;

улица Мужского – все дома;

улица Щекавицкая – все дома;

улица Братьев Михновских – все дома;

улица Вернигоры – все дома;

улица Марка Вовчка – все дома;

улица Морозенко – все дома;

улица Кооперативная – все дома;

улица Одесская – все дома;

улица Голубовича – все дома;

улица Хотинская – все дома;

улица Короткая – все дома;

улица Стародубская – все дома;

улица Перова – все дома;

улица Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона);

улица Озаркевича – все дома;

улица Сеченова – все дома;

улица Шептицких – все дома;

улица Войтовича – все дома;

площадь Кропивницкого – все дома;

улица Меретина – все дома;

улица Ангеловича – все дома;

улица Шептицкого – все дома;

улица Карпинского – все дома;

улица Архитекторская – все дома;

улица Библиотечная – все дома;

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улица Профессорская – все дома;

площадь Шашкевича – все дома;

улица Техническая – все дома;

улица Рылеева – все дома;

улица Матейко – все дома;

улица Новаковского – все дома;

улица Устияновича – все дома;

улица Степана Бандеры – все дома;

улица Тобилевича – все дома;

улица Черновицкая – все дома;

площадь Дворцовая – все дома;

улица Головацкого – все дома;

улица Декарта – все дома;

улица Одесская – все дома;

улица Шараневича – все дома;

улица Затышная – все дома;

улица Чупрынки – все дома;

улица Мельника – все дома;

улица Васильковского – все дома;

улица Героев УПА – все дома;

улица Опольского – все дома;

площадь Лыпнева – все дома;

улица Сорохтея – все дома;

улица Горской – все дома;

улица Сарьяна – все дома;

улица Федьковича – все дома;

улица Антоновича – дома № 4 – 48 (четная сторона), 7 – 37 (нечетная сторона);

улица Русовых – все дома;

улица Старицкого – все дома;

улица Ефремова – все дома;

улица Новый Свет – все дома;

улица Глубокая – все дома;

улица Политехническая – все дома.

После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В то же время возможно временное ухудшение качества воды – окраска смываемой ржавчиной с внутренних стенок трубопроводов.