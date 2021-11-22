Во Львове 23 ноября в нескольких районах выключат воду: адреса
22 ноября 2021 , 14:51Читати новину українською
Источник:Львовский горсовет
Во Львове, 23 ноября, часть Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов временно останется без водоснабжения. Специалисты "Львовводоканала" будут проводить ремонтные работы.
Причина отключения воды – переподключение нового участка водопровода на улице Шевченко (ВНС "Яновская"). В диспетчерской службе "Львовводоканала" сообщили, что водоснабжение планируют возобновить до 20:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00
- улица Татарбунарская – все дома;
- улица Моринецкая – все дома;
- улица Яворовская – все дома;
- улица Кирилловская – все дома;
- улица Шевченко – дома №2 – 164 (четная сторона), 11 – 115 (нечетная сторона);
- улица Луцкого – все дома;
- улица Юнакива – все дома;
- улица Бортнянского – все дома;
- улица Ерошенко – все дома;
- улица Золотая – все дома;
- улица Гуни – все дома;
- улица Турянского – все дома;
- улица Яцкова – все дома;
- улица Скляна – все дома;
- улица Сосенка – все дома;
- улица Пстрака – все дома;
- улица Хорватская – все дома;
- улица Шведская – все дома;
- улица Клепаровская – все дома;
- улица Ярослава Мудрого – все дома;
- улица Магазиновая – все дома;
- улица Гушалевича – все дома;
- площадь Князя Святослава – все дома;
- улица Елены Степановны – все дома;
- улица Квитки Основьяненко – все дома;
- улица Сорохтея – все дома;
- улица Комарова – все дома;
- улица Ясная – все дома;
- улица Железнодорожная – все дома;
- улица Стороженко – все дома;
- улица Мужского – все дома;
- улица Щекавицкая – все дома;
- улица Братьев Михновских – все дома;
- улица Вернигоры – все дома;
- улица Марка Вовчка – все дома;
- улица Морозенко – все дома;
- улица Кооперативная – все дома;
- улица Одесская – все дома;
- улица Голубовича – все дома;
- улица Хотинская – все дома;
- улица Короткая – все дома;
- улица Стародубская – все дома;
- улица Перова – все дома;
- улица Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона);
- улица Озаркевича – все дома;
- улица Сеченова – все дома;
- улица Шептицких – все дома;
- улица Войтовича – все дома;
- площадь Кропивницкого – все дома;
- улица Меретина – все дома;
- улица Ангеловича – все дома;
- улица Шептицкого – все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- улица Архитекторская – все дома;
- улица Библиотечная – все дома;
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- улица Профессорская – все дома;
- площадь Шашкевича – все дома;
- улица Техническая – все дома;
- улица Рылеева – все дома;
- улица Матейко – все дома;
- улица Новаковского – все дома;
- улица Устияновича – все дома;
- улица Степана Бандеры – все дома;
- улица Тобилевича – все дома;
- улица Черновицкая – все дома;
- площадь Дворцовая – все дома;
- улица Головацкого – все дома;
- улица Декарта – все дома;
- улица Одесская – все дома;
- улица Шараневича – все дома;
- улица Затышная – все дома;
- улица Чупрынки – все дома;
- улица Мельника – все дома;
- улица Васильковского – все дома;
- улица Героев УПА – все дома;
- улица Опольского – все дома;
- площадь Лыпнева – все дома;
- улица Сорохтея – все дома;
- улица Горской – все дома;
- улица Сарьяна – все дома;
- улица Федьковича – все дома;
- улица Антоновича – дома № 4 – 48 (четная сторона), 7 – 37 (нечетная сторона);
- улица Русовых – все дома;
- улица Старицкого – все дома;
- улица Ефремова – все дома;
- улица Новый Свет – все дома;
- улица Глубокая – все дома;
- улица Политехническая – все дома.