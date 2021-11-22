Во Львове 23 ноября в нескольких районах выключат воду: адреса

22 ноября 2021 , 14:51
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Источник:

Львовский горсовет

Во Львове, 23 ноября, часть Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов временно останется без водоснабжения. Специалисты "Львовводоканала" будут проводить ремонтные работы.

Причина отключения воды – переподключение нового участка водопровода на улице Шевченко (ВНС "Яновская"). В диспетчерской службе "Львовводоканала" сообщили, что водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 20:00

  • улица Татарбунарская – все дома;
  • улица Моринецкая – все дома;
  • улица Яворовская – все дома;
  • улица Кирилловская – все дома;
  • улица Шевченко – дома №2 – 164 (четная сторона), 11 – 115 (нечетная сторона);
  • улица Луцкого – все дома;
  • улица Юнакива – все дома;
  • улица Бортнянского – все дома;
  • улица Ерошенко – все дома;
  • улица Золотая – все дома;
  • улица Гуни – все дома;
  • улица Турянского – все дома;
  • улица Яцкова – все дома;
  • улица Скляна – все дома;
  • улица Сосенка – все дома;
  • улица Пстрака – все дома;
  • улица Хорватская – все дома;
  • улица Шведская – все дома;
  • улица Клепаровская – все дома;
  • улица Ярослава Мудрого – все дома;
  • улица Магазиновая – все дома;
  • улица Гушалевича – все дома;
  • площадь Князя Святослава – все дома;
  • улица Елены Степановны – все дома;
  • улица Квитки Основьяненко – все дома;
  • улица Сорохтея – все дома;
  • улица Комарова – все дома;
  • улица Ясная – все дома;
  • улица Железнодорожная – все дома;
  • улица Стороженко – все дома;
  • улица Мужского – все дома;
  • улица Щекавицкая – все дома;
  • улица Братьев Михновских – все дома;
  • улица Вернигоры – все дома;
  • улица Марка Вовчка – все дома;
  • улица Морозенко – все дома;
  • улица Кооперативная – все дома;
  • улица Одесская – все дома;
  • улица Голубовича – все дома;
  • улица Хотинская – все дома;
  • улица Короткая – все дома;
  • улица Стародубская – все дома;
  • улица Перова – все дома;
  • улица Городоцкая – дома № 44 – 110 (четная сторона), 85 – 151 (нечетная сторона);
  • улица Озаркевича – все дома;
  • улица Сеченова – все дома;
  • улица Шептицких – все дома;
  • улица Войтовича – все дома;
  • площадь Кропивницкого – все дома;
  • улица Меретина – все дома;
  • улица Ангеловича – все дома;
  • улица Шептицкого – все дома;
  • улица Карпинского – все дома;
  • улица Архитекторская – все дома;
  • улица Библиотечная – все дома;

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  • улица Профессорская – все дома;
  • площадь Шашкевича – все дома;
  • улица Техническая – все дома;
  • улица Рылеева – все дома;
  • улица Матейко – все дома;
  • улица Новаковского – все дома;
  • улица Устияновича – все дома;
  • улица Степана Бандеры – все дома;
  • улица Тобилевича – все дома;
  • улица Черновицкая – все дома;
  • площадь Дворцовая – все дома;
  • улица Головацкого – все дома;
  • улица Декарта – все дома;
  • улица Одесская – все дома;
  • улица Шараневича – все дома;
  • улица Затышная – все дома;
  • улица Чупрынки – все дома;
  • улица Мельника – все дома;
  • улица Васильковского – все дома;
  • улица Героев УПА – все дома;
  • улица Опольского – все дома;
  • площадь Лыпнева – все дома;
  • улица Сорохтея – все дома;
  • улица Горской – все дома;
  • улица Сарьяна – все дома;
  • улица Федьковича – все дома;
  • улица Антоновича – дома № 4 – 48 (четная сторона), 7 – 37 (нечетная сторона);
  • улица Русовых – все дома;
  • улица Старицкого – все дома;
  • улица Ефремова – все дома;
  • улица Новый Свет – все дома;
  • улица Глубокая – все дома;
  • улица Политехническая – все дома.
Заметьте! После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В то же время возможно временное ухудшение качества воды – окраска смываемой ржавчиной с внутренних стенок трубопроводов.
Автор: Ольга Котів