Причина відключення води – перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулиці Шевченка (ВНС "Янівська"). В диспетчерській службі Львівводоканалу повідомили, що водопостачання планують відновити до 20:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00

  • вулиця Татарбунарська – всі будинки;
  • вулиця Моринецька – всі будинки;
  • вулиця Яворівська – всі будинки;
  • вулиця Кирилівська – всі будинки;
  • вулиця Шевченка – будинки №2 – 164 (парна сторона), 11 – 115 (непарна сторона);
  • вулиця Луцького – всі будинки;
  • вулиця Юнаківа – всі будинки;
  • вулиця Бортнянського – всі будинки;
  • вулиця Єрошенка – всі будинки;
  • вулиця Золота – всі будинки;
  • вулиця Гуні – всі будинки;
  • вулиця Турянського – всі будинки;
  • вулиця Яцкова – всі будинки;
  • вулиця Скляна – всі будинки;
  • вулиця Сосенка – всі будинки;
  • вулиця Пстрака – всі будинки;
  • вулиця Хорватська – всі будинки;
  • вулиця Шведська – всі будинки;
  • вулиця Клепарівська – всі будинки;
  • вулиця Ярослава Мудрого – всі будинки;
  • вулиця Магазинова – всі будинки;
  • вулиця Гушалевича – всі будинки;
  • площа Князя Святослава – всі будинки;
  • вулиця Олени Степанівни – всі будинки;
  • вулиця Квітки Основ'яненка – всі будинки;
  • вулиця Сорохтея – всі будинки;
  • вулиця Комарова – всі будинки;
  • вулиця Ясна – всі будинки;
  • вулиця Залізнична – всі будинки;
  • вулиця Стороженка – всі будинки;
  • вулиця Чоловського – всі будинки;
  • вулиця Щекавицька – всі будинки;
  • вулиця Братів Міхновських – всі будинки;
  • вулиця Вернигори – всі будинки;
  • вулиця Марка Вовчка – всі будинки;
  • вулиця Морозенка – всі будинки;
  • вулиця Кооперативна – всі будинки;
  • вулиця Одеська – всі будинки;
  • вулиця Голубовича – всі будинки;
  • вулиця Хотинська – всі будинки;
  • вулиця Коротка – всі будинки;
  • вулиця Стародубська – всі будинки;
  • вулиця Перова – всі будинки;
  • вулиця Городоцька – будинки № 44 – 110 (парна сторона), 85 – 151 (непарна сторона);
  • вулиця Озаркевича – всі будинки;
  • вулиця Сєченова – всі будинки;
  • вулиця Шептицьких – всі будинки;
  • вулиця Війтовича – всі будинки;
  • площа Кропивницького – всі будинки;
  • вулиця Меретина – всі будинки;
  • вулиця Ангеловича – всі будинки;
  • вулиця Шептицького – всі будинки;
  • вулиця Карпінського – всі будинки;
  • вулиця Архітекторська – всі будинки;
  • вулиця Бібліотечна – всі будинки;

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  • вулиця Професорська – всі будинки;
  • площа Шашкевича – всі будинки;
  • вулиця Технічна – всі будинки;
  • вулиця Рилєєва – всі будинки;
  • вулиця Матейка – всі будинки;
  • вулиця Новаківського – всі будинки;
  • вулиця Устияновича – всі будинки;
  • вулиця Степана Бандери – всі будинки;
  • вулиця Тобілевича – всі будинки;
  • вулиця Чернівецька – всі будинки;
  • площа Двірцева – всі будинки;
  • вулиця Головацького – всі будинки;
  • вулиця Декарта – всі будинки;
  • вулиця Одеська – всі будинки;
  • вулиця Шараневича – всі будинки;
  • вулиця Затишна – всі будинки;
  • вулиця Чупринки – всі будинки;
  • вулиця Мельника – всі будинки;
  • вулиця Васильківського – всі будинки;
  • вулиця Героїв УПА – всі будинки;
  • вулиця Опільского – всі будинки;
  • площа Липнева – всі будинки;
  • вулиця Сорохтея – всі будинки;
  • вулиця Горської – всі будинки;
  • вулиця Сар'яна – всі будинки;
  • вулиця Федьковича – всі будинки;
  • вулиця Антоновича – будинки № 4 – 48 (парна сторона), 7 – 37 (непарна сторона);
  • вулиця Русових – всі будинки;
  • вулиця Старицького – всі будинки;
  • вулиця Єфремова – всі будинки;
  • вулиця Новий Світ – всі будинки;
  • вулиця Глибока – всі будинки;
  • вулиця Політехнічна – всі будинки.