Причина відключення води – перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулиці Шевченка (ВНС "Янівська"). В диспетчерській службі Львівводоканалу повідомили, що водопостачання планують відновити до 20:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 20:00

вулиця Татарбунарська – всі будинки;

вулиця Моринецька – всі будинки;

вулиця Яворівська – всі будинки;

вулиця Кирилівська – всі будинки;

вулиця Шевченка – будинки №2 – 164 (парна сторона), 11 – 115 (непарна сторона);

вулиця Луцького – всі будинки;

вулиця Юнаківа – всі будинки;

вулиця Бортнянського – всі будинки;

вулиця Єрошенка – всі будинки;

вулиця Золота – всі будинки;

вулиця Гуні – всі будинки;

вулиця Турянського – всі будинки;

вулиця Яцкова – всі будинки;

вулиця Скляна – всі будинки;

вулиця Сосенка – всі будинки;

вулиця Пстрака – всі будинки;

вулиця Хорватська – всі будинки;

вулиця Шведська – всі будинки;

вулиця Клепарівська – всі будинки;

вулиця Ярослава Мудрого – всі будинки;

вулиця Магазинова – всі будинки;

вулиця Гушалевича – всі будинки;

площа Князя Святослава – всі будинки;

вулиця Олени Степанівни – всі будинки;

вулиця Квітки Основ'яненка – всі будинки;

вулиця Сорохтея – всі будинки;

вулиця Комарова – всі будинки;

вулиця Ясна – всі будинки;

вулиця Залізнична – всі будинки;

вулиця Стороженка – всі будинки;

вулиця Чоловського – всі будинки;

вулиця Щекавицька – всі будинки;

вулиця Братів Міхновських – всі будинки;

вулиця Вернигори – всі будинки;

вулиця Марка Вовчка – всі будинки;

вулиця Морозенка – всі будинки;

вулиця Кооперативна – всі будинки;

вулиця Одеська – всі будинки;

вулиця Голубовича – всі будинки;

вулиця Хотинська – всі будинки;

вулиця Коротка – всі будинки;

вулиця Стародубська – всі будинки;

вулиця Перова – всі будинки;

вулиця Городоцька – будинки № 44 – 110 (парна сторона), 85 – 151 (непарна сторона);

вулиця Озаркевича – всі будинки;

вулиця Сєченова – всі будинки;

вулиця Шептицьких – всі будинки;

вулиця Війтовича – всі будинки;

площа Кропивницького – всі будинки;

вулиця Меретина – всі будинки;

вулиця Ангеловича – всі будинки;

вулиця Шептицького – всі будинки;

вулиця Карпінського – всі будинки;

вулиця Архітекторська – всі будинки;

вулиця Бібліотечна – всі будинки;

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вулиця Професорська – всі будинки;

площа Шашкевича – всі будинки;

вулиця Технічна – всі будинки;

вулиця Рилєєва – всі будинки;

вулиця Матейка – всі будинки;

вулиця Новаківського – всі будинки;

вулиця Устияновича – всі будинки;

вулиця Степана Бандери – всі будинки;

вулиця Тобілевича – всі будинки;

вулиця Чернівецька – всі будинки;

площа Двірцева – всі будинки;

вулиця Головацького – всі будинки;

вулиця Декарта – всі будинки;

вулиця Одеська – всі будинки;

вулиця Шараневича – всі будинки;

вулиця Затишна – всі будинки;

вулиця Чупринки – всі будинки;

вулиця Мельника – всі будинки;

вулиця Васильківського – всі будинки;

вулиця Героїв УПА – всі будинки;

вулиця Опільского – всі будинки;

площа Липнева – всі будинки;

вулиця Сорохтея – всі будинки;

вулиця Горської – всі будинки;

вулиця Сар'яна – всі будинки;

вулиця Федьковича – всі будинки;

вулиця Антоновича – будинки № 4 – 48 (парна сторона), 7 – 37 (непарна сторона);

вулиця Русових – всі будинки;

вулиця Старицького – всі будинки;

вулиця Єфремова – всі будинки;

вулиця Новий Світ – всі будинки;

вулиця Глибока – всі будинки;

вулиця Політехнічна – всі будинки.

Зауважте! Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.