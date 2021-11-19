Рішення про встановлення ковзанки на площі Ринок прийняв виконком Львівської міськради. Засідання відбулося 19 листопада.

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На площі Ринок облаштують сезонну льодову ковзанку

На засіданні виконавчого комітету ЛМР прийняли рішення про облаштування сезонної ковзанки на площі Ринок. Вона діятиме з 20 листопада до 10 березня 2022 року.

З метою організації дозвілля мешканців та гостей міста Львова у зимовий період Науково-виробнича фірма "Відкриті комп'ютерні системи (ВІКОС)" облаштує сезонну льодову ковзанку на площі Ринок з північної сторони,

– повідомили у пресслужбі мерії.

"ВІКОС" уже декілька років поспіль встановлює ковзанку у центрі міста. За даними аналітичної системи Youcontrol, фірма зареєстрована у Львові. Вона займається організацією різних видів відпочинку та розваг.

Тепер компанія повинна укласти договір на прибирання території на час роботи ковзанки. Окрім цього, на місці організують пункт надання невідкладної медичної допомоги. Через пандемію коронавірусу ковзанка працюватиме з дотриманням усіх карантинних заходів.

Працівники повинні перебувати лише у захисних масках та рукавичках, які слід змінювати кожні 2 години. Співробітників з ознаками ГРЗ скеровуватимуть на самоізоляцію. Також організатори повинні розмістити станції для дезінфекції рук у доступних відвідувачам місцях.