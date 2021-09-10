Во Львове 6-кратная чемпионка Украины провела совместную разминку для работников мэрии

В Украине во вторую субботу сентября традиционно отмечают День физической культуры и спорта. По этому случаю работники Львовского городского совета собрались на совместную разминку.

На разминку пришли почти все сотрудники мэрии. Занятие провела 6-кратная чемпионка Украины по легкой атлетике и финалистка чемпионата Европы по кроссу Арина Демьянюк.

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Работники мэрии вышли на совместную разминку

По словам начальника управления спорта Львова Антона Никулина, в горсовете решили таким образом отпраздновать День физической культуры и спорта. В мэрии уже второй раз делают совместную разминку, поэтому можно уверенно сказать, что там формируется определенная традиция.

Мы делаем такую общую зарядку для того, чтобы показать всем, что ментальное и физическое здоровье – это одно целое. Очень приятно, что многие руководители организовали своих работников и вышли на разминку почти всем управлением. Очень им спасибо за это,

– подчеркнул Никулин.

Разминку от городского управления спорта для работников мэрии провела финалистка чемпионата Европы по кроссу Арина Демьянюк. По ее словам, мероприятие прошло великолепно.

"Мне очень приятно, что люди старались, несмотря на то, что я не давала легких упражнений. Я старалась максимально объяснять, как правильно ставить руки или ноги. Участники разминки потом спрашивали у меня, могу ли я приходить так каждый день, то есть им понравилось и я очень рада", – добавила спортсменка.

По словам Демьянюк, хорошо, что такие мероприятия проводят именно под эгидой Управления спорта горсовета. Она отметила, что с радостью проведет разминку еще раз.

Смотрите фото разминки работников ЛГС / Фото Александра Мазуренко