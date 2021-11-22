Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса
Во Львове организуют для бездомных пункт вакцинации от COVID-19. Инициативу будут воплощать вместе с общественными организациями, помогающими бездомным.
Пункт вакцинации будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на улице Кирилловской, 3а. Открытие запланировано на 26 ноября. Пункт будет работать с 11:00 до 18:00.
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Во Львове обустроят пункт вакцинации для бездомных
Исполняющий обязанности директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко рассказал, что пункт вакцинации для бездомных создадут для того, чтобы дать возможность всем находящимся в сложных жизненных обстоятельствах вакцинироваться и иметь защиту от коронавируса. Так как пандемия уже приобрела угрожающие масштабы.
Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью,
– добавил чиновник.
В то же время специалисты в течение недели будут активно информировать бездомных об этом пункте вакцинации. В частности, о нем будут рассказывать волонтеры общественных организаций там, где они традиционно кормят бездомных.
Инициативу будут воплощать в сотрудничестве с общественными организациями:
- ОО "Благоустройство родного города";
- ЛМОО Сообщество взаимопомощи "Оселя";
- БФ "Там, где живет надежда";
- Религиозная община Храма Христова Воскресения;
- ОО "Вектор помощи";
- БФ "Сердца надежды";
- Корпорация Добрых Дел;
- "Элиос Львов";
- Община святого Эгидия;
- ОО "Тарелка" и другие.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала