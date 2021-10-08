Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом

На Марсовом поле во Львове демонтируют огромный орден "Отечественная война". Элементы памятного знака переместят в музей "Территория террора".

Заниматься демонтажем звезды с серпом и молотом поручили руководству музея "Лычаковское кладбище". Об этом рассказали 8 октября.

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Звезду установила советская власть

Исполнительный комитет решил демонтировать с Марсова поля советский орден "Отечественная война". Это – огромная звезда с серпом и молотом.

После этого элементы памятного знака перенесут в музей "Территория террора". К слову, там как раз хранят все подобные советские символы.

Марсово поле во Львове

Марсово поле – военный мемориал, расположенный сразу вплотную к Лычаковскому кладбищу со стороны улицы Мечникова.

Раньше это была часть австрийского военного кладбища павших в I Мировой войне.

Однако в 1946 – 1947 годах советская власть уничтожила это кладбище. Вместо этого руководство создало новое кладбище советских солдат, погибших в боях с УПА.

Тогда же и установили огромный орден "Отечественная война". Ранее этот знак неоднократно разрисовывали.

О том, что с Марсова поля в конце концов следует убрать советский орден "Отечественная война", в мэрии заговорили в этом году в июле. На эту инициативу сразу отреагировал МИД России, направив ноту протеста.