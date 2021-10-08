Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом
8 октября 2021 , 16:01Читати новину українською
Источник:"Львовский портал"
На Марсовом поле во Львове демонтируют огромный орден "Отечественная война". Элементы памятного знака переместят в музей "Территория террора".
Заниматься демонтажем звезды с серпом и молотом поручили руководству музея "Лычаковское кладбище". Об этом рассказали 8 октября.
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Звезду установила советская власть
Исполнительный комитет решил демонтировать с Марсова поля советский орден "Отечественная война". Это – огромная звезда с серпом и молотом.
После этого элементы памятного знака перенесут в музей "Территория террора". К слову, там как раз хранят все подобные советские символы.Обратите внимание! О том, что с Марсова поля в конце концов следует убрать советский орден "Отечественная война", в мэрии заговорили в этом году в июле. На эту инициативу сразу отреагировал МИД России, направив ноту протеста.
Марсово поле во Львове
- Марсово поле – военный мемориал, расположенный сразу вплотную к Лычаковскому кладбищу со стороны улицы Мечникова.
- Раньше это была часть австрийского военного кладбища павших в I Мировой войне.
- Однако в 1946 – 1947 годах советская власть уничтожила это кладбище. Вместо этого руководство создало новое кладбище советских солдат, погибших в боях с УПА.
- Тогда же и установили огромный орден "Отечественная война". Ранее этот знак неоднократно разрисовывали.