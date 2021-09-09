Во Львове диггеры нашли в канализации убежище евреев во время Холокоста

Львовские диггеры нашли в канализации место, где в течение года скрывались евреи во времена немецкой оккупации. Под площадью Соборной обнаружили доказательства длительного пребывания людей.

Поиски укрытия продолжались больше года. Диггеры 8 сентября рассказали о своей сенсационной находке.

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Евреи прятались в канализации 14 месяцев

Во времена немецкой оккупации, когда во Львове уничтожали городское гетто, 70 евреев решили спастись в канализации. Они находились там 14 месяцев. До времени, когда беглецы смогли свободно выйти на поверхность, дожили 11 евреев, двое из которых были детьми.

Помогали им работники городских канализационных сетей – поляки Леопольд Соха, Стефан Врублевский и украинец Юрий Кузнецов. Последний предложил место под площадью Соборной. Коммунальщики приносили евреям еду и необходимые приборы, сначала за деньги, а когда они закончились – из сочувствия.

В то время Кристина Хигер была 7-летней девочкой. Впоследствии она написала по своим воспоминаниям художественную книгу "Девочка в зеленом свитере". Ее отец Игнаций Хигер тоже опубликовал свою книгу воспоминаний "Świat w mroku" ("Свет во тьме"). В ней мужчина очень подробно описал передвижения и особенности городской канализации, в которой им пришлось жить длительное время. Впоследствии эту историю экранизировала польская режиссер Агнешка Холланд. Именно детальные описания Хигеров помогли львовским диггерам найти подтверждение этой истории.



Поиски продолжались больше года / Фото Explorer

Убежище искали по страницам книг

На поиски убежища евреев отправились диггеры Александр Иванов и Анна-Мелания Тычка из Львовского университета. Девушка является кандидатом исторических наук. Она работает на кафедре новой и новейшей истории зарубежных стран. Помочь им вызвался известный львовский диггер Андрей Риштун, который на протяжении многих лет исследует Полтву.

По словам Тычки, найти тайник им больше всего помогла книга воспоминаний Игнация Хигера. Именно ему пришла идея спрятаться в канализацию. Впоследствии он очень подробно описал свое передвижение и характерные признаки коллектора, по которым диггеры смогли найти путь к тайнику. Сначала они посмотрели фильм "В темноте". Однако он показался сюрреалистичным, так как его снимали не во Львове, поэтому канализация в кадре была не львовская.

Тогда я почитала книгу Кристины Хигер, впоследствии – воспоминания ее отца Игнация "Świat w mroku". Собственно, больше опирались на его книжку. Потому что воспоминания Кристины, которой тогда было 7 лет, более эмоциональные, чем фактологические,

– отметила ученая.

Сначала исследователи разыскали место возле нынешнего проспекта Черновола, где евреи залезли в канализацию. Затем диггеры дошли до упомянутого в книге коллектора возле гостиницы "Львов", где беглецы прятались первую ночь. После этого они поняли, что это реальная история, и решили продолжить поиски.

Поиски продолжались больше года

По книжке Хигера было не сложно находить нужные направления, так как конфигурация, размеры, ходы точно совпадали. Однако нужное место искали больше года – с места входа евреев в коллектор на проспекте Черновола до последнего тайника под площадью Соборной.

Риштун рассказал, что попасть туда можно двумя путями: через люк возле кафе напротив церкви Андрея или с Полтвы. Ход туда – по коллектору от памятника Мицкевичу по улице Валовой и Сербской. Последние же 200 метров диггерам надо было ползти по канализационной трубе.

"Там есть дождеприемник, откуда вода стекает в Полтву. Слева и справа вход был замурован блоками, поэтому то подземелье осталось изолированным. Когда зашли туда с Полтвы, то увидели, что там есть продолжение", – отметил диггер.

На место последнего тайника евреев исследователи впервые наткнулись еще в 2019 году. Когда они зашли туда во второй раз, то начали находить реальные доказательства пребывания и быта людей. Диггеры несколько раз возвращались в место убежища евреев, фотографировали все и снимали видео. В конце 8 сентября 2021 года исследователи решили объявить о своей находке.

"В (подземной – 24 канал) Полтве почти нет мест, где люди могут долго находиться. Повсюду течет вода. А это нетипичный коллектор, такой аппендицит, который остался от древнего Львова. И там смогли разместиться много людей. Именно там были предметы, которые явно свидетельствовали о пребывании людей во время немецкой оккупации", – добавил Риштун.

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Что диггеры нашли в тайнике

В своей книге Хигер рассказал, что помещение, в котором они находились, было похоже на пещеру V-образной формы, выложенную из грубого камня. Диггеры нашли тайник по подсказкам в книге.

Также они заметили насыпи земли, которые евреи сделали, когда узнали, что немцы копают окопы на клумбе возле Бернардинского костела, совсем рядом от тайника. Это случилось уже в конце оккупации, в июле 1944 года. Когда беглецы поняли, что немцы могут докопаться до их укрытия, они начали пересыпать землю из другого места, чтобы сделать искусственную насыпь. Исследователи нашли эту пересыпь в направлении клумбы: земля была на 10 сантиметров ниже потолка, а за ней еще было пространство.



Евреи создали искусственную насыпь / Фото Explorer

Битое стекло между камнями было еще одним доказательством пребывания людей в коллекторе. Хигер писал, что его клали туда из-за крыс – они добирались по щелям между камнями к самодельным полочкам с продуктами. Кроме этого, в стены были забиты гвозди, на которые вешали одежду или торбы с едой.



Беглецы спасали продукты от крыс с помощью битого стекла / Фото Explorer

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Также диггеры обнаружили кухонную утварь – большую эмалированную миску и остатки ведра, половник, нож, элементы примуса. Еще одной находкой стала бутылка из-под львовского пива, на которой была надпись на немецком языке Staatsbrauerei Lemberg Unverkauflich (Львовская государственная пивоварня, не для продажи). Коллекционеры подтвердили, что такие бутылки выпускали в годы немецкой оккупации.

Хигер в своей книге вспоминал о совместных празднованиях христианских праздников вместе с работниками канализационных сетей, которые им помогали. Когда евреям уже нечем было отплачивать, коммунальщики кормили их даром. Тычка нашла на месте тайника пасхального барашка, который изготавливают из глины или гипса и украшают им праздничный стол.

Кроме этого на месте пребывания евреев отыскали фонарик польской фирмы Elekrtrodyn. Такие фонарики в то время использовали польские солдаты, полицейские и гражданские служащие, в том числе работники канализационных сетей.

"Там коллектор узкий, 70 сантиметров в высоту, по нему надо ползти. Когда я впервые вошла в боковой коллектор, где они прятались, у меня сразу создалось впечатление, что я ворвалась в чье-то жилище. Сначала я не видела, но было такое ощущение присутствия людей", – рассказала диггер.

Смотрите фото, что диггеры нашли в тайнике / Фото Explorer

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Найденные вещи передадут в музей

Диггер отметила, что поиски были сложными из-за узких лазов. По словам Тычки, традиционные исследователи – люди законопослушные, они в канализацию не полезут.

"Основным моментом, который запутал всех исследователей, был факт в воспоминаниях, что они вылезли из-под земли. Тогда над ними не было люка, только водосток. Они через него не могли вылезти физически, им надо было ползти к ближайшему люку во дворе дома на Соборной, 2а", – рассказала диггер.

Представительница еврейской общины, директор музея "По следам галицких евреев" при Всеукраинском еврейском благотворительном фонде "Хесед Арье" Ольга Лидовская подтвердила, что ранее поиски места укрытия евреев не проводили или по крайней мере не имели успешных результатов. Она отметила, что Центр городской истории разработал карту перемещений евреев во львовской канализации. Сверившись с картой, Лидовская согласилась, что это вполне вероятно именно то место, где скрывались беглецы.

Они сделали невероятное, потому что в последнее время такие вещи меньше встречаются. Еще в 90-х что-то исследовали, искали свидетелей. Важно, что именно украинские историки, жители Львова это нашли. Там очень сложные условия, режиссеры фильма даже отказались там кино снимать,

– добавила Лидовская.



Ценных вещей в тайнике не было / Фото Explorer

Тычка планирует сделать на основе найденных вещей выставку, а затем передать их в музей.

"Они действительно имеют определенную стоимость, по крайней мере эмоциональную. Свитерок Кристины Хигер хранится в музее Холокоста в Вашингтоне и имеет ценность. Соответственно, и эти артефакты довольно трепетные, для еврейской общины Львова в том числе", – отметила диггер.

Также ученый планирует ввести результаты своего исследования в научный оборот и, вероятно, написать о своих поисках книгу. Из-за находки тайника евреев возникла идея поставить возле люка памятный знак и включить это место в туристический маршрут.

"В идеале можно сделать лесенку, свет, куда бы можно было спуститься осмотреть. Это не канализация Львовводоканала, там вода не течет", – отметил Риштун.

Несмотря на то, что диггеры указали точное место, из которого можно попасть в канализацию, они отметили, что искателям приключений и сокровищ там нечего делать. Материальных ценностей в тайнике нет, так как последнее ценное имущество евреи отдали за еду.

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Все находки направят в музей / Фото Explorer