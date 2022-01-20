Во Львове готовятся усилить карантин
Источник:Львовский горсовет
Динамика заболеваемости коронавирусом во Львове продолжает стремительно расти. Поэтому в городе планируют ужесточить карантинные ограничения.
В частности, учеников 5 – 11 классов планируют перевести на дистанционное обучение. Также это касается кружков и секций.
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Из-за стремительного роста больных коронавирусом штаб по противодействию COVID-19 наработал ряд решений относительно жизни Львова в условиях карантина. Городская комиссия по ТЕБ и ЧС рассмотрит их 21 января.
Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что за последнюю неделю в городе фиксируют новую быстро распространяющуюся волну заболеваемости.
За последний день мы зафиксировали более 700 новых случаев заболевания. Также мы проанализировали уровень заболеваемости по разным категориям, и видим, что около 10% водителей общественного транспорта больны,
– заметил чиновник.
Средний процент заболеваемости работников в коммунальной сфере составляет 8%. Однако на некоторых предприятиях, занимающихся уборкой или другими технологическими работами, он находится на уровне 30 – 40%.
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Какие ограничения могут быть введены в городе
По словам Москаленко, самая критическая ситуация с детьми. Поэтому 20 января штаб порекомендовал ряд решений, которые еще предстоит рассмотреть городской комиссии ТЭБ и ЧС. В частности, переход учеников 5-11 классов на онлайн-обучение с 24 января.
Дети, вероятно, будут учиться дистанционно в течение 2 недель. Также в онлайн-формат планируют перевести все внешкольные заведения, которые возможно – художественные школы, секции, кружки, УДЮМК.
"Будем обращаться ко всем организаторам событий, чтобы перенести эти события или не проводить, потому что это лишнее количество контактов, которых на данный момент нужно избегать", – добавил чиновник.
По словам Москаленко, также на заседании предложат дополнительные ограничения по поводу пребывания людей на площадях, масочного режима, дезинфекции и т.д. Кроме того, во Львове планируют принять решение о переводе города в оранжевую зону.
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