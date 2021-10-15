Во Львове хмельничанин угрожал взорвать вокзал: эвакуировали 200 человек

Хмельничанин 15 октября угрожал взорвать Главный железнодорожный вокзал во Львове. Правоохранители эвакуировали около 200 человек.

К счастью, взрывчатку не нашли. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

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Хмельничанин сообщил о заминировании вокзала

В полицию 15 октября позвонил аноним и заявил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения, специалисты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками и сотрудники других служб полиции Львовщины. Из помещения вокзала эвакуировали около 200 человек.

Правоохранители не нашли никаких подозрительных предметов и веществ. В течение 30 минут полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Хмельницкой области. Во время поверхностного осмотра правоохранители нашли у мужчины вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого он звонил.



Злоумышленника задержали в течение получаса / Фото полиции Львовщины

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Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи открыли уголовное производство за "ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 6 лет за решеткой.

Вскоре задержанному сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.