Во Львове из-за огражденного строительства спасатели не могли подъехать к месту пожара

Во Львове 1 февраля вспыхнула квартира в многоэтажке. Забор строительства, которое расположено поблизости, мешал спасателям подъехать ближе к месту пожара.

Спасателям удалось вывести на свежий воздух 4 человека. Пострадавшую 79-летнюю женщину несли 100 метров к карете скорой.

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Спасатели не могли подъехать к месту пожара

Примерно в 22:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №64 на улице Ефремова. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Прибыв к месту происшествия, спасатели не имели возможности доехать к дому, где возник пожар. Спасатели вынуждены были ждать, чтобы открыли ворота, чтобы туда добраться. На момент прибытия из квартиры выбивался дым,

– рассказали в ГСЧС Львовской области.

По информации ZAXID.NET, пожарные не могли подъехать ближе к дому из-за забора, которым огородили строительство многоэтажки. Тогда спасатели побежали преодолевать возгорание, а водитель ждал около 10 минут, чтобы охранник открыл ворота.

"Чем грозит перекрытие проезжей части частным бизнесом? Чтобы добраться до пожара, МЧС должно ехать по огражденной территории. А ее откроют, или нет, это каждый день лотерея. Сегодня произошел пожар на улице Ефремова, пострадавшую несли 100 метров до кареты скорой. А все потому, что физически все ограждено забором. Выводы делайте сами", – отметили в ОО "Зручне місто".

Смотрите фото с места пожара / Фото ОО "Удобный город"

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Пожар удалось преодолеть

Спасатели работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения На момент возгорания в квартире находилась ее 79-летняя владелица. Дочь вывела ее на лестничную клетку. Сотрудники ГСЧС донесли женщину до кареты скорой медицинской помощи. Она отравилась продуктами горения. Пострадавшую в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали во Львовский медицинский институт.

Кроме этого, из-за сильного задымления на верхнем этаже спасатели вывели на свежий воздух 4 человека. Пожар удалось потушить в 22:43. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 2 квадратных метра. К ликвидации возгорания привлекли 7 сотрудников ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.