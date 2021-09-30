Во Львове из-за велогонок общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам

На проспекте Черновола 3 сентября ограничат движение для проведения велогонок TOUR de ONUR. Поэтому городской общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

Движение ограничат на участке от улицы Зерновой до Липинского. Велогонки продлятся с 8:00 до 15:00. У Львовян просят прощения за временные неудобства.

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Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам

Автобусы № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 из центральной части города в направлении движения улицы Липинского будут курсировать по улицам Хмельницкого – Замарстиновской – дальше по маршруту.

В обратном направлении маршруты №1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 будут курсировать по улицам Липинского – Замарстиновской – Хмельницкого – дальше по маршруту.

Маршруты № 7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 по направлению с улицы Липинского к центральной части города будут курсировать по улицам Ерошенко – Джерельная – Шолом-Алейхема – дальше по маршруту.

Автобусы № 8, 8а и 22 будут курсировать до улицы Джерельной (ТРЦ "Форум Львов") с улицы Липинского – Ерошенко – под Дубом. В обратном направлении они будут ехать по улицам под Дубом – Ерошенко – Варшавская.

Троллейбус №33 начнет свою работу после 15:00.

В Карпатах и Львове 30 сентября – 3 октября состоятся любительские шоссейные велогонки TOUR de ONUR 2021. На соревнованиях в этом году соберутся более 300 спортсменов-любителей из Украины, Турции, Беларуси и Молдовы.



Схема движения общественного транспорта / Фото ЛГС