Во Львове киберполиция заблокировала сайт с пиратскими фильмами: им пользовались миллионы людей

Киберполиция разоблачила львовянина, который организовал незаконный онлайн-кинотеатр с многомиллионной аудиторией. Доходы от ресурса достигают 15 миллионов гривен.

Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе. Также мужчина получал деньги, которые платили за "премиум"-акаунты.

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Мужчина организовал незаконный онлайн-кинотеатр

По данным следствия, 36-летний львовянин создал приложение онлайн-кинотеатра, которое затем самостоятельно администрировал.

Он предоставлял пользователям доступ к просмотру фильмов.

Однако у мужчины не было никакого разрешения от правообладателей, представителями которых являются Украинская антипиратская ассоциация.

Аудитория "премиум"-пользователей приложения составляла более миллиона человек.

Подписка на такой аккаунт стоила всего 80 гривен.

Кроме этого, львовянин ежемесячно получал около 100 тысяч гривен от рекламы, которую размещал на своем ресурсе.



Львовянин создал ресурс с пиратскими фильмами / Фото Нацполиции

Прибыль от приложения составила 15 миллионов гривен

Правоохранители установили, что это приложение является одним из крупнейших русскоязычных пиратских онлайн-кинотеатров в интернете. По предварительным данным, прибыль львовянина составляла более 15 миллионов гривен. Сейчас доступ к приложению – заблокирован.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыски. Они изъяли оборудование, которое злоумышленник использовал для организации технической инфраструктуры.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение авторского права и смежных прав". Львовянину грозит до 6 лет за решеткой. Вскоре мужчине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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