Львовского мотоциклиста трижды за год поймали пьяным за рулем: фото

Львовские патрульные 10 августа остановили пьяного 45-летнего мотоциклиста. Оказалось, что мужчина в третий раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии.

Патрульные составили на львовянина протокол. Теперь ему грозит крупный штраф.

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Патрульные остановили пьяного мотоциклиста

На улице Стрыйской 10 августа патрульные заметили мотоцикл Mustang без номерных знаков. Его пассажирка была без шлема, поэтому транспортное средство остановили.

Полицейские сразу заметили, что водитель был очень пьян. Устройство Drager показал результат 1,82 промилле, что в 9 раз превышает допустимую норму

Мотоциклист был очень пьян / Фото патрульной полиции Львовщины

Мужчина сел пьяным за руль в третий раз за год

Патрульные установили, что 45-летнего львовянина недавно второй раз за год привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения. На этот раз на него снова составили админматериалы:

протокол по статье "Лицо, которое дважды в течение года привлекалось к ответственности за вождение в состоянии опьянения";

постановление за "управление транспортным средством лицом, лишенным этого права".

Мужчине за такие правонарушения грозит 20,4 тысячи гривен штрафа.

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Нарушителю грозит штраф / Фото патрульной полиции Львовщины