Во Львове мужчина 6 раз ударил ножом пассажира маршрутки: суд освободил его от наказания

Львовянин в 2020 году напал с ножом на пассажира маршрутки. В этом году суд решил освободить мужчину от отбывания наказания.

Пострадавший потерял много крови. Однако, к счастью, мужчина выжил.

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Львовянин набросился с ножом на пассажира маршрутки

В приговоре суда говорится, что 23 декабря 2020 года в пригородной маршрутке №140 сообщением Львов – Городок львовянин Роман Лаба напал на пассажира.

Он набросился на мужчину со складным ножом и нанес ему несколько ударов в ногу.

Инцидент произошел во Львове, когда маршрутка ехала по улице Городоцкой.

Львовянин ударил пострадавшего ножом в правое бедро и голень 6 раз.

Это привело к значительной кровопотере, однако мужчина выжил.

Суд освободил нападавшего от наказания

По заключению эксперта, эти ранения относятся к тяжкому телесному повреждению.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина заключил соглашение с прокурором о признании вины.

Судья Франковского райсуда Юрий Вановский исследовал материалы дела. Он признал мужчину виновным в нанесении тяжкого телесного повреждения. Львовянину присудили 5 лет за решеткой. Однако судья решил освободить его от отбывания наказания, установив взамен 3 года испытательного срока. По украинскому законодательству, на это решение суда еще можно подать апелляцию.

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