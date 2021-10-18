Ситуация с коронавирусом во Львове – тревожная. Ежедневно количество больных и госпитализированных растет. Поэтому в городе с 18 октября начали действовать усиленные карантинные ограничения.

Усилить карантин во Львове решили 13 октября на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. По словам городского главы Андрея Садового, если за 2 недели ситуация с коронавирусом не стабилизируется, то с 1 ноября рестораны и кафе разрешат посещать только вакцинированным или с отрицательным ПЦР-тестом.

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Во Львове начали действовать усиленные карантинные ограничения

Из-за роста количества больных COVID-19 во Львове с 18 октября усилили карантинные ограничения. Они касаются всех сфер – образования, торговли, культуры и тому подобное.

Все львовские школьники уходят на 2-недельные каникулы, которые продлятся до 1 ноября. Также не будут работать внешкольные кружки, народные дома, спортивные секции и заведения досуга. Кроме этого, на каникулы закрывают музыкальные школы. В свою очередь, библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Также во Львове с 18 октября нельзя проводить массовые мероприятия, кроме тех, где все участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия. Театры, кинотеатры, музеи, галереи, филармония будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов должна составлять не более 50% от общего количества мест.

Рынки, магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работать, если весь персонал – вакцинирован или имеют отрицательный ПЦР-тест. В заведениях торговли обязательно нужно носить маски, а заполненность помещений должна составлять не более 50%.

Рестораны, бары и кафе во Львове будут работать только до 23:00. Все работники должны быть вакцинированными или с отрицательными ПЦР-тестами. Заведения должны быть заполненными менее чем на 50%. За столиком должны сидеть не более 4 человек.

В спортзалы могут ходить только вакцинированные или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Все работники также должны иметь прививки против коронавируса. Заполненность залов – не более 50%. Гостиницы и хостелы будут работать только, если все работники имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове также временно остановили плановые госпитализации и операции в больницах.



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