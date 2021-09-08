Во Львове нашли устаревший снаряд во время чистки озера в парке
Источник:Львовский горсовет
В парке "Боднаровка" во время чистки озера обнаружили устаревший снаряд. Его изъяли специалисты-взрывотехники для последующей утилизации.
Специалисты призывают немедленно вызвать соответствующие службы в случае обнаружения устаревших боеприпасов. Взрывоопасные предметы ни в коем случае нельзя трогать или переносить.
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В парке "Боднаровка" обнаружили устаревший снаряд
Директор ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Данилюк рассказал, что во время чистки озера в парке "Боднаровка" нашли устаревший снаряд.
Мы проводили чистку озера и, соответственно, погрузку ила на машины, чтобы его вывезти, и случайно нашли мину. Мы вызвали взрывотехников, огородили участок лентой и забрали оттуда всех работников и людей,
– рассказал чиновник.
Всех, кто планирует проходить мимо этого участка, призывают его обходить. В 14:15 на место приехали специалисты-взрывотехники. Они изъяли снаряд для следующей его утилизации.
В озере в парке нашли устаревший снаряд / Фото ЛГС
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Что делать, если нашли устаревший боеприпас
Во Львовском горсовете рассказали, что в случае обнаружения боеприпасов или похожих на них предметов необходимо:
- немедленно прекратить все работы в районе обнаружения боеприпасов;
- предупредить о подозрительном предмете людей, находящихся рядом;
- обозначить местоположение боеприпаса и оградить его;
- немедленно сообщить о находке в дежурные службы МЧС и МВД по номерам 101, 102;
- не курить, не пользоваться зажигалками и другими источниками открытого огня или предметами, которые могут его образовывать;
- не касаться боеприпаса и ни в коем случае не пытаться его перемещать;
- ожидать специалистов на безопасном расстоянии от боеприпаса и не допускать в опасную зону посторонних людей.