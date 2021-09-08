Во Львове нашли устаревший снаряд во время чистки озера в парке

В парке "Боднаровка" во время чистки озера обнаружили устаревший снаряд. Его изъяли специалисты-взрывотехники для последующей утилизации.

Специалисты призывают немедленно вызвать соответствующие службы в случае обнаружения устаревших боеприпасов. Взрывоопасные предметы ни в коем случае нельзя трогать или переносить.

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В парке "Боднаровка" обнаружили устаревший снаряд

Директор ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Данилюк рассказал, что во время чистки озера в парке "Боднаровка" нашли устаревший снаряд.

Мы проводили чистку озера и, соответственно, погрузку ила на машины, чтобы его вывезти, и случайно нашли мину. Мы вызвали взрывотехников, огородили участок лентой и забрали оттуда всех работников и людей,

– рассказал чиновник.

Всех, кто планирует проходить мимо этого участка, призывают его обходить. В 14:15 на место приехали специалисты-взрывотехники. Они изъяли снаряд для следующей его утилизации.



В озере в парке нашли устаревший снаряд / Фото ЛГС

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Что делать, если нашли устаревший боеприпас

Во Львовском горсовете рассказали, что в случае обнаружения боеприпасов или похожих на них предметов необходимо: