Во Львове нашли устаревший снаряд во время чистки озера в парке

8 сентября 2021 , 15:17
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Источник:

Львовский горсовет

В парке "Боднаровка" во время чистки озера обнаружили устаревший снаряд. Его изъяли специалисты-взрывотехники для последующей утилизации.

Специалисты призывают немедленно вызвать соответствующие службы в случае обнаружения устаревших боеприпасов. Взрывоопасные предметы ни в коем случае нельзя трогать или переносить.

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В парке "Боднаровка" обнаружили устаревший снаряд

Директор ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Данилюк рассказал, что во время чистки озера в парке "Боднаровка" нашли устаревший снаряд.

Мы проводили чистку озера и, соответственно, погрузку ила на машины, чтобы его вывезти, и случайно нашли мину. Мы вызвали взрывотехников, огородили участок лентой и забрали оттуда всех работников и людей,
 –  рассказал чиновник.

Всех, кто планирует проходить мимо этого участка, призывают его обходить. В 14:15 на место приехали специалисты-взрывотехники. Они изъяли снаряд для следующей его утилизации.


В озере в парке нашли устаревший снаряд / Фото ЛГС

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Что делать, если нашли устаревший боеприпас

Во Львовском горсовете рассказали, что в случае обнаружения боеприпасов или похожих на них предметов необходимо:

  • немедленно прекратить все работы в районе обнаружения боеприпасов;
  • предупредить о подозрительном предмете людей, находящихся рядом;
  • обозначить местоположение боеприпаса и оградить его;
  • немедленно сообщить о находке в дежурные службы МЧС и МВД по номерам 101, 102;
  • не курить, не пользоваться зажигалками и другими источниками открытого огня или предметами, которые могут его образовывать;
  • не касаться боеприпаса и ни в коем случае не пытаться его перемещать;
  • ожидать специалистов на безопасном расстоянии от боеприпаса и не допускать в опасную зону посторонних людей.
Автор: Ольга Котів