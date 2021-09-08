Фахівці закликають негайно викликати відповідні служби у разі виявлення застарілих боєприпасів. Вибухонебезпечні предмети ні в якому разі не можна чіпати або переносити.

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У парку "Боднарівка" виявили застарілий снаряд

Директор ЛКП "Зелений Львів" Володимир Данилюк розповів, що під час чищення озера у парку "Боднарівка" знайшли застарілий снаряд.

Ми проводили чистку озера і, відповідно, навантаження мулу на машини, аби його вивезти, і випадково знайшли міну. Ми викликали вибухотехніків, обгородили ділянку стрічкою і забрали звідти всіх працівників і людей,

– розповів посадовець.

Усіх, хто планує проходити повз цю ділянку, закликають її оминати. О 14:15 на місце приїхали спеціалісти-вибухотехніки. Вони вилучили снаряд для наступної його утилізації.



В озері у парку знайшли застарілий снаряд / Фото ЛМР

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Що робити, якщо знайшли застарілий боєприпас

У Львівській міськраді розповіли, що в разі виявлення боєприпасів чи схожих на них предметів необхідно: