Фахівці закликають негайно викликати відповідні служби у разі виявлення застарілих боєприпасів. Вибухонебезпечні предмети ні в якому разі не можна чіпати або переносити.
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У парку "Боднарівка" виявили застарілий снаряд
Директор ЛКП "Зелений Львів" Володимир Данилюк розповів, що під час чищення озера у парку "Боднарівка" знайшли застарілий снаряд.
Ми проводили чистку озера і, відповідно, навантаження мулу на машини, аби його вивезти, і випадково знайшли міну. Ми викликали вибухотехніків, обгородили ділянку стрічкою і забрали звідти всіх працівників і людей,
– розповів посадовець.
Усіх, хто планує проходити повз цю ділянку, закликають її оминати. О 14:15 на місце приїхали спеціалісти-вибухотехніки. Вони вилучили снаряд для наступної його утилізації.
В озері у парку знайшли застарілий снаряд / Фото ЛМР
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Що робити, якщо знайшли застарілий боєприпас
У Львівській міськраді розповіли, що в разі виявлення боєприпасів чи схожих на них предметів необхідно:
- негайно припинити всі роботи в районі виявлення боєприпасів;
- попередити про підозрілий предмет людей, які перебувають поруч;
- позначити місце розташування боєприпасу та огородити його;
- негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101, 102;
- не палити, не користуватись запальничками та іншими джерелами відкритого вогню чи предметами, які можуть його утворювати;
- не торкатись боєприпасу та у жодному разі не намагатися його переміщувати;
- очікувати спеціалістів на безпечній відстані від боєприпасу та не допускати до небезпечної зони сторонніх людей.