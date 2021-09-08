На станцію швидкої допомоги дзвінок про потерпілих надійшов близько 19:00 7 вересня. Медиків повідомили: у селі Моквин Рівненського району стався вибух.
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У потерпілих – травмовані обличчя та кінцівки
На місце поспішила лікарська бригада. Вона й доправила до лікарні 71-річну жінку та 54-річного чоловіка.
Постраждалі отримали значні травми. Так, у старшої пацієнтки ампутувало палець кисті. Також у жінки поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок. У лікарню вона потрапила з кровотечею.
Не пощастило й її племіннику: у цього теж пошкоджене обличчя, шия, грудна клітина та кінцівки. Родичів лікують у Березнівській центральні районній лікарні.
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Коротко про останні інциденти з вибухами в Україні:
- 2 вересні у Дніпрі в автівці пролунав вибух. Після цього у машині знайшли осколки гранати.
- У Калуші пролунав вибух у 5-поверхівці. Загинув чоловік, який у цей час був у помешканні.
- Ще один потужний вибух стався в одній із квартир Дніпра, його жертвами стали чоловік та жінка.
- На початку серпня у дворі у Кривому Розі у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Постраждав підривник та кілька поліцейських.