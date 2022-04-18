Во Львове обломок ракеты попал в приют с эвакуированными детьми
18 апреля 2022 , 16:09Читати новину українською
Источник:Укринформ
Во Львове осколок российской ракеты попал на территорию детского приюта. В нем находились дети без родителей, которых эвакуировали из разных городов Украины.
К счастью, никто из детей не пострадал. Об этом сообщил начальник службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лис.
Все дети невредимые. Повреждения в приюте – минимальные, вылетели немного окна в подвале,
– рассказал чиновник.
Заместитель начальника Львовской ОВА Виталий Загайный отметил, что убежище расположено далеко от места попадания ракеты. Поэтому важно никогда не игнорировать сообщения о воздушной тревоге. Ведь обломки ракеты тоже опасны.
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