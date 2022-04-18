К счастью, никто из детей не пострадал. Об этом сообщил начальник службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лис.

Все дети невредимые. Повреждения в приюте – минимальные, вылетели немного окна в подвале,

– рассказал чиновник.

Заместитель начальника Львовской ОВА Виталий Загайный отметил, что убежище расположено далеко от места попадания ракеты. Поэтому важно никогда не игнорировать сообщения о воздушной тревоге. Ведь обломки ракеты тоже опасны.

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