На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис.

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Всі діти цілі. Ушкодження у притулку – мінімальні, повилітали трішки вікна у підвалі,

– розповів чиновник.

Заступник начальника Львівської ОВА Віталій Загайний зазначив, що притулок розташований досить далеко від місця потрапляння ракети. Саме тому важливо ніколи не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу. Адже уламки ракети – теж небезпечні.

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