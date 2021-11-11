Во Львове определились, сколько будет стоить проезд с введением е-билета

В мэрии подсчитали, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте всей Львовской МТО с января 2022 года. Именно тогда должен заработать е-билет.

Решение о стоимости проезда с 2022 года должен принять исполком ЛГС. Его проект уже вынесли на общественное обсуждение.

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Сколько будет стоить проезд с введением е-билета

Е-билет в общественном транспорте Львовской МТО должен заработать с 13 января 2022 года. В электротранспорте и автобусах будет действовать система АСОП, которая позволяет оплачивать проезд через транспортную карту "ЛеоКарт". Также пассажиры смогут приобрести разовые билеты с возможностью пересадки или без нее.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры уже подсчитали, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и абонементы. Соответствующее решение еще должен принять исполком Львовской мэрии. Однако его проект уже вынесли на общественное обсуждение, которое продлится с 10 по 25 ноября. Тарифы на разовые билеты:

разовый е-билет на одну поездку с возможностью пересадки в течение 40 минут будет стоить 10 гривен;

разовый бумажный билет, приобретенный у водителя, без возможности пересадки – 15 гривен. У водителей каждого автобуса или трамвая будет собственное устройство, которое будет отпечатывать талон. С таким билетом ничего не придется делать – он будет автоматически завалидирован для текущей поездки.



Валидаторы е-билетов уже установили / Фото ЛГС

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Будет 3 типа карточек "ЛеоКарт"

Общая карта – предназначена для регулярного применения. Ее нужно будет периодически пополнять. Карта не содержит никаких личных данных о пассажире, однако, чтобы начать ею пользоваться, следует авторизоваться через отдельный сайт. Его сейчас разрабатывают. Приобрести общую карту можно будет без каких-либо документов в сети розничной торговли, которую тоже пока разрабатывают.

Месячный абонемент будет стоить 420 гривен.

На 3 месяца – 1200 гривен;

На полгода – 2200 гривен;

Годовой абонемент – 3650 гривен.



Общая "ЛеоКарт" / Фото "Львовский портал"

Персонализированная карта будет содержать фото, имя, фамилию и другие личные данные пассажира. Такие карточки будут выдавать льготникам и всем желающим, которые подадут необходимые документы. Все персональные данные будут защищены в системе АСОП.

Студенты. Предлагаемая стоимость месячного персонализированного абонемента для студентов – 210 гривен, а абонемента на полгода – 1100 гривен.

Предлагаемая стоимость месячного персонализированного абонемента для студентов – 210 гривен, а абонемента на полгода – 1100 гривен. Льготники. Проезд для льготников с персонализированной картой останется бесплатным. Однако в месяц они имеют только 60 бесплатных поездок. Те, кто захочет ездить общественным транспортом больше, должны будут платить.

Проезд для льготников с персонализированной картой останется бесплатным. Однако в месяц они имеют только 60 бесплатных поездок. Те, кто захочет ездить общественным транспортом больше, должны будут платить. Школьники. Ученики в течение учебного года также будут бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах и трамваях. Лимит их персонализированной карты – тоже 60 поездок в месяц. Во время летних каникул проезд для школьников будет стоить 10 гривен.



Персонализированная "ЛеоКарт" / Фото "Львовский портал"

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Туристическая карта предназначена для краткосрочных поездок в неограниченном количестве. Такие карты будут иметь разный срок действия:

на день – 35 гривен;

на 2 дня – 60 гривен;

на 3 дня – 80 гривен;

в неделю – 200 гривен.

Стоимость перевозки одного места багажа составит 10 гривен. В то же время штраф за проезд без билета увеличат до 200 гривен. После введения е-билета во Львове контролеры смогут блокировать все валидаторы. Штрафные билеты "зайцам" будут отпечатывать сразу в салоне. Их нужно будет оплачивать на месте, для этого не нужно будет иметь документы, подтверждающие личность.

В горсовете отметили, что обновленные тарифы на проезд позволят развивать общественный транспорт, вводить новейшие технологии и стимулировать конкуренцию. Как следствие, на территории Львовской МТО будут появляться новые перевозчики и повысится качество и безопасность поездок.



Туристическая "ЛеоКарт" / Фото "Львовский портал"

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Подход к финансированию общественного транспорта изменят

С внедрением е-билета в мэрии изменят подход к финансированию всего общественного транспорта из городского бюджета. До сих пор работу коммунальных "Львовэлектротранса" и АТП-1 дотировали. Компенсации за проезд льготников частным фирмам выплачивали на основе поданных ими же подсчетов. Ежегодно на коммунальный общественный транспорт Львов тратит от 500 до 800 миллионов гривен.

С января 2022 года расходы на работу всего общественного транспорта во Львовской МТО будут рассчитывать от стоимости километра работы:

автобусов:

– большая вместимость – 48 гривен за километр,

– средняя вместимость – 29 гривен за километр;

– большая вместимость – 48 гривен за километр, – средняя вместимость – 29 гривен за километр; трамваев – 82 гривны за километр;

троллейбусов – 72 гривны за километр.

В этот показатель обычно входит зарплата персонала, топливо, электроэнергия, запчасти и другие расходы. Поэтому оплату будут начислять не по количеству пассажиров, которое никто не может четко посчитать, а за километр работы транспорта.

Пока точно неизвестно, когда именно исполком ЛГС утвердит новые тарифы для проезда с е-билетом. Однако, вероятнее всего, это случится до конца 2021 года. 19 ноября в 13:00 проект решения представят в зуме. Свои замечания горожане могут подавать через ЦНАПы или электронным обращением до 25 ноября.