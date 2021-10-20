Во Львове остановили подачу отопления в жилые дома

По прогнозам синоптиков, во Львове следующие несколько дней станет немного теплее. В связи с этим подачу отопления в жилые дома города временно остановили.

В больницы, поликлиники и детские сады подачу тепла не будут останавливать. Об этом рассказала заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

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Во Львове временно остановили подачу отопления

Из-за потепления во Львове с 20 октября остановили подачу отопления в жилые дома. Восстановить теплоснабжение обещают в ночь с 22 на 23 октября.

В связи с потеплением, мы приостанавливаем подачу отопления в жилые дома. Так, сегодня (20 октября – 24 канал) днем ​​будет 15 градусов, а ночью – 11. Завтра – 16 градусов днем, ночью – 10 градусов. И в пятницу днем ​​– 13 градусов, а ночью – 6,

– отметила Маруняк.

Поскольку среднесуточная температура в течение этих дней будет выше чем 8 градусов тепла, отопление в жилые дома не будут подавать.

"Восстановим его подачу в ночь с пятницы на субботу, потому что с субботы уже будет похолодание", – добавила чиновница.

Маруняк отметила, что временная остановка подачи отопления позволит избежать перегрева в помещениях. Работу объектов теплоснабжения во Львове регулируют в соответствии с температурой на улице.

"Также отсутствие отопления – это экономия средств на оплате за тепло для жителей", – подытожила Маруняк.

По ее словам, отопление будут подавать только в бюджетные учреждения – больниці, поликлиники, детские сады и т.д.

По распоряжению городского главы Львова, отопительный сезон в городе начинается тогда, когда среднесуточная температура будет составлять менее 8 градусов тепла.