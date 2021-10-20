Натомість до лікарень, поліклінік та дитячих садочків подачу тепла не зупинятимуть. Про це розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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У Львові тимчасово зупинили подачу опалення

Через потепління у Львові з 20 жовтня зупинили подачу опалення до житлових будинків. Відновити теплопостачання обіцяють в ніч з 22 на 23 жовтня.

У зв'язку з потеплінням, ми призупиняємо подачу опалення до житлових будинків. Так, сьогодні (20 жовтня – 24 канал) вдень буде 15 градусів, а вночі — 11. Завтра — 16 градусів вдень, вночі — 10 градусів. І в п'ятницю вдень — 13 градусів, а вночі — 6,

– зазначила Маруняк.

Оскільки середньодобова температура впродовж цих днів буде вищою ніж 8 градусів тепла, опалення до житлових будинків не подаватимуть.

"Відновимо його подачу вночі з п'ятниці на суботу, бо з суботи вже буде похолодання", – додала посадовиця.

Маруняк зауважила, що тимчасова зупинка подачі опалення дозволить уникнути перегрівів у помешканнях. Роботу об'єктів теплопостачання у Львові регулюють відповідно до температури на вулиці.

"Також відсутність опалення – це економія коштів на оплаті за тепло для мешканців", – підсумувала Маруняк.

За її словами, опалення продовжать подавати лише до бюджетних установ – лікарень, поліклінік, дитсадків тощо.

Зауважте! За розпорядженням міського голови Львова, опалювальний сезон у місті розпочинається тоді, коли середньодобова температура становить менше ніж 8 градусів тепла.