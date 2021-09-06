Во Львове открыли для проезда отремонтированную Пекарскую: как она теперь выглядит

Во Львове на Пекарской наконец завершили проводить все основные работы. 6 сентября отремонтированную улицу открыли для проезда транспорта.

Ремонт Пекарской стоил 109,4 миллиона гривен. Работы проводила подрядная организация ООО "Вельт Капитал".

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Пекарскую открыли для проезда

Во Львовавтодоре рассказали, что на улице Пекарской подрядчик завершил все основные работы, и с 6 сентября ее откроли для проезда транспорта.

Ремонт улицы пекарской фактически завершен. Подрядчик выполнил все основные работы, и 6 сентября с 9:00 улицу уже откроли для проезда транспорта. Еще останется нанести разметку и завершить благоустройство в нескольких местах,

– говорится в сообщении.

Также в ЛКП отметили, что ремонт улицы Шимзеров продлится примерно до ноября.

Смотрите фото отремонтированной улицы пекарской / Фото "Удобный город"

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Коротко о ремонте на улице Пекарской

Проект реконструкции Пекарской разработало ЛКП "Институт пространственного развития".

Он предусматривает капитальный ремонт проезжей части из брусчатки и мозаики.

За проектом на улице должны были обустроить места для парковки, велодорожки, а также отремонтировать тротуары и светофор.

Также там должны были заменить сети водоснабжения и канализации, наружного освещения, внешнего газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и сети связи.

За проектом, Пекарская должна стать инклюзивной.

Работы выполняла подрядная организация ООО "Вельт Капитал".

Стоимость реконструкции улицы составляет 109,4 миллиона гривен.

Во Львове открыли отремонтированную пекарскую: видео