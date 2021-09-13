Во Львове открыли мурал, посвященный 100-летию Станислава Лема: интересные фото

Во Львове 12 сентября праздновали 100-летие известного писателя-фантаста Станислава Лема. По этому случаю на стене компрессорной станции появился необычайный мурал.

Мурал – это совместный проект с Офисом "Катовице – город музыки ЮНЕСКО", Офисом "Львов – город литературы ЮНЕСКО" и ООО "ЛемСтейшн". Его нарисовали художники Виталий и Сергей Грехи.

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Во Львове создали мурал, посвященный Станиславу Лему

По случаю 100-летия известного львовского писателя-фантаста Станислава Лема на стене компрессорной станции, на территории бывшего трамвайного депо на улице Витовского, открыли мурал. Его создали в рамках совместного проекта с Катовице "Нам не нужны другие миры. Нам нужны зеркала". Стенопись создали художники Виталий и Сергей Грехи.

Станислав Лем был львовянином. Именно во Львове он сформировался как личность, учился в гимназии и университете, написал первый фантастический роман и прожил первую треть своей жизни. 17 июля 1945 года Лем покинул родной город в поезде изгнанников и уже никогда не возвращался. Однако Львов помнит писателя, поэтому к его юбилею здесь провели ряд мероприятий.

Кроме открытия мурала, состоялось торжественное событие в сессионном зале львовской Ратуши с участием городского главы Андрея Садового, писателя Юрия Андруховича, лемознавца Андрея Павлишина, поэтессы и переводчицы Ирины Старовойт и других интеллектуалов города.

Также на улице Лепкого открыли мемориальную таблицу Станиславу Лему на фасаде дома №4, где жила его семья.

Кроме этого, в "Радиогараже" состоялась дискуссия о "Месте Лема в украинской современной культуре".

Смотрите фото с открытия мурала к 100-летию Станислава Лема / ЛГС