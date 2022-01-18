Во Львове отменили общегородское освящение воды из-за COVID-19

Из-за увеличения количества больных коронавирусом, во Львове в этом году отменили традиционное освящение воды на площади Рынок. Это сделали, чтобы избежать скопления людей.

Отцы проведут чин освящения воды с самого утра 19 января. В течение дня желающие смогут прийти на площадь Рынок и набрать ее из резервуара.

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Во Львове не будет общегородского освящения воды

Капеллан Львовского городского совета, отец Павел Дроздяк, отметил, что пандемия коронавируса все больше охватывает Украину, в том числе и Львов.

Но мы понимаем, что все же праздник Богоявления состоится, Богослужения будут совершать в храмах. Понимаю, что будет нужда у многих из нас набрать освященной иорданской воды. Думаю, что это можно будет сделать – храмы открыты в течение целого дня,

– добавил Дроздяк.

Также воду будут освящать возле Львовского городского совета. В этом году Чин водосвятия возглавит епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян. С 11:00 и в течение дня все желающие смогут набрать необходимое количество освященной воды.

"Как и ежегодно, на площади Рынок будет установлен резервуар для воды, объемом 1500 литров. Такого объема хватит для всех желающих. За техническим состоянием резервуара следят наши работники – его дезинфицируют и тщательно промывают", – отметил заместитель директора ЛГКП "Львовводоканал" Юрий Свизинский.

По его словам, артезианскую воду, которая попадает в систему городских трубопроводов, будут поставлять на площадь Рынок автоцистерной Галицкого ШРП. Резервуар установят вечером 18 января, а утром его наполнят водой.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала