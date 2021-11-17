Во Львове пара устроила шопинг с чужой карточкой: ни в чем себе не отказывали

Львовянка потеряла банковскую карточку и заметила, что с нее начали исчезать деньги. Оказалось, что к этому причастна пара, которая ее нашла.

Злоумышленников оперативно задержали. Однако карточки у них уже не было.

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Женщина потеряла банковскую карточку

Примерно в 13:00 15 ноября к правоохранителям за помощью обратилась 36-летняя львовянка. Женщина рассказала, что не знает, как она потеряла свою банковскую карточку. Однако она заметила, что кто-то ею рассчитывается.

Кроме этого, злоумышленники снимали с карточки деньги. Они успели потратить примерно 2,5 тысячи гривен. Неизвестные совершили покупки в магазинах и оплатили коммунальные услуги.



Пара рассчитывалась карточкой львовянки / Фото патрульной полиции Львовщины

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Правоохранители быстро разыскали злоумышленников

Патрульные выяснили, что к преступлению могут быть причастны 41-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их нашли на улице Кузняривка. Злоумышленники держали в руках вещи, которые приобрели в магазинах, из которых заявительнице приходили оповещения о снятии денег.

Карточки с собой они уже не имели. Однако пара призналась, что ее использовала. Задержанных отвезли в отдел полиции для установления обстоятельств. Им могут сообщить о подозрении в:

"незаконном завладении паспортом или другим важным личным документом";

"краже".

Злоумышленникам грозит до 850 гривен штрафа, до 3 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.