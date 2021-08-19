Во Львове перекроют часть Стрыйской из-за репетиции марша: как будет курсировать транспорт

Во Львове из-за проведения репетиции марша с участием военнослужащих ВСУ и стран-партнеров перекроют часть улицы Стрыйской. Поэтому некоторые троллейбусы не будут ходить, а автобусы изменят маршруты.

Перекрытие состоится в 3 точках. Также движение ограничат в день проведения торжественных мероприятий – 23 августа.

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Во Львове перекроют часть Стрыйской

Военнослужащие ВСУ и стран-партнеров 19 августа проведут репетицию марша ко Дню Флага. Поэтому с 20:00 до 22:00 состоится перекрытие в 3 точках: на пересечении улиц Стрыйская – Летняя, пересечении улиц Героев Майдана и Бой-Желенского и пересечении Стрыйской – Сахарова.

Таким образом, участок от улицы Сахарова до Монумента славы будет перекрыт. Идентичная репетиция пройдет 21 августа, в субботу, с 8:00 до 10:00,

– отметили в ЛГС.

Также в день проведения торжественных мероприятий, 23 августа, этот участок будет перекрыт с 7:00 на несколько часов.

Произойдут изменения в движении транспорта

В связи с проведением репетиции, состоятся временные изменения в движении общественного транспорта. В частности, если Стрыйская будет перекрыта на этом участке на время репетиции, то троллейбус № 25 не будет ходить.

"Автобусные маршруты № 3А, 18 и 44 будут объезжать улицу Стрыйскую по Франко, Панаса Мирного и Чмолы", – добавили в мэрии.

Подробнее об изменениях в движении общественного транспорта, с учетом всех мероприятий к 30-летию Независимости Украины, в управлении транспорта обещают сообщить дополнительно.

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