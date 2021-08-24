Во Львове по случаю Дня Независимости состоялся Марш непокоренных: чрезвычайное видео

По случаю 30-летия Независимости Украины во Львове 24 августа состоялся Марш непокоренных. К событию присоединились военные, волонтеры, семьи героев и активные львовяне.

Марш начался на Лычаковском кладбище. Участники марша направлялись к Мемориалу Памяти Героев Небесной Сотни.

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Во Львове состоялся Марш непокоренных

Несмотря на непогоду, марш начался на Лычаковском кладбище около 9:00. Участники шествия сформировали колонну у главного входа в кладбище. К событию присоединились военные, волонтеры, представители городской и областной власти, семьи Героев и активные жители города.

Колонна сначала прошла по улицам Мечникова и Лычаковской в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. На территории госпиталя прозвучал Государственный Гимн. Затем участники направились к Мемориалу Памяти Героев Небесной Сотни. Там состоится торжественное поднятие Государственного Флага и зажигание лампадок. Здесь также проведут панихиду, которую возглавят военные капелланы.

По словам организаторов, целью мероприятия является не только чествование памяти героев, которые положили свою жизнь в борьбе за Украину, но и моральная поддержка тех военных, которые сегодня защищают украинские границы на востоке.

Смотрите видео марша непокоренных: