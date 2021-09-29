Во Львове 29 сентября почтили 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Мероприятие состоялось у мемориала памяти жертв Львовского еврейского гетто.

День памяти погибших в Бабьем Яре отмечают ежегодно. Он происходит накануне иудейского праздника Йом Кипур. В этот день принято отпускать грехи всем людям.

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Во Львове почтили годовщину трагедии Бабьего Яра

Возле мемориала памяти жертв Львовского еврейского гетто состоялось поминание 80 годовщины трагедии Бабьего Яра. От города к мероприятию присоединился первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и зажгли лампадки. После состоялась поминальная панихида по погибшим в Бабьем Яре.



Во Львове почтили память трагедии Бабьего Яра / Фото ЛГС

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Что нужно знать о трагедии Бабьего Яра

Бабий Яр стал братской могилой и символом Холокоста в Украине.

С сентября 1941 года до конца сентября 1943 года он был местом регулярных расстрелов и захоронений.

Их проводили органы нацистской полиции безопасности и айзантцгруппы СД вместе с военными и гражданскими властями Киева.

Жертвами нацистов стали евреи, ромы, украинские националисты, советские военнопленные, пациенты киевской психиатрической больницы и другие люди, которых оккупанты считали врагами или же "просто лишними".



На мероприятии провели панихиду по погибшим в Бабьем Яру / Фото ЛГС