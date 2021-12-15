Во Львове полицейский Crafter попал в ДТП: фото и видео с места аварии

Во Львове 15 декабря автомобиль полиции Volkswagen Crafter попал в ДТП. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

ДТП произошло на улице Владимира Великого. В полиции подтвердили информацию об аварии.

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В ДТП попал полицейский автомобиль

Приблизительно в 13:40 на улице Владимира Великого произошло ДТП. Там столкнулись легковушка Opel и автомобиль полиции Volkswagen Crafter.

На месте аварии работают правоохранители. Полицейские устанавливают все обстоятельства столкновения.

Смотрите фото с места аварии / Фото "Варта 1"

Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 канала подтвердила информацию об этой аварии. Предварительно известно, что именно гражданский автомобиль въехал в автомобиль правоохранителей. В результате столкновения никто не пострадал.

Представитель Патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий добавила, что в ДТП попал автомобиль главного управления Нацполиции области.

Полицейский автомобиль попал в аварию во Львове: видео