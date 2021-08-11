Во Львове полностью возобновили движение трамваев и троллейбусов

Работники Львовэлектротранса поздно вечером 10 августа ликвидировали аварию на резервном кабеле питания. Поэтому утром движение всех трамваев и троллейбусов возобновили.

Сейчас специалисты пытаются починить повреждения кабельной линии на улице Городецкой. Однако эти работы уже не влияют на нормальное движение электротранспорта в городе.

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Кабели были в плохом состоянии

Заместитель городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что на улице Выговского обнаружили порыв на резервном кабеле питания. Специалисты его раскопали и поставили муфту. Кроме этого, обнаружили еще один прорыв на основном кабеле на улице Городецкой.

Кабели очень старые, поэтому они в таком плохом состоянии. Сложность ситуации еще и в том, что кабель находится под теплотрассой и на глубине 2 – 2,5 метра,

– добавила чиновница.

Кабели раскапывали вручную. Ведь привлечь там технику нельзя, чтобы не вызвать новых порывов.

"Это очень тяжелые и сложные работы, поэтому требуют соответствующего времени", – отметила Маруняк.

Повреждения устранили

Во Львовэлектротрансе рассказали, что 10 августа сотрудники работали до позднего вечера. В конце им удалось ликвидировать аварию на улице Выговского на резервном кабеле питания. Это позволило 11 августа выпустить весь электротранспорт на маршруты.

"Ночью мы ликвидировали аварию на Выговского и уже утром все трамвайные и троллейбусные маршруты смогли выехать на линию. На Городецкой нашли еще одно место повреждения кабелей, будем ликвидировать", – рассказал исполняющий обязанности директора ЛКП Владимир Кузнецов.