Сейчас специалисты пытаются починить повреждения кабельной линии на улице Городецкой. Однако эти работы уже не влияют на нормальное движение электротранспорта в городе.
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Кабели были в плохом состоянии
Заместитель городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что на улице Выговского обнаружили порыв на резервном кабеле питания. Специалисты его раскопали и поставили муфту. Кроме этого, обнаружили еще один прорыв на основном кабеле на улице Городецкой.
Кабели очень старые, поэтому они в таком плохом состоянии. Сложность ситуации еще и в том, что кабель находится под теплотрассой и на глубине 2 – 2,5 метра,
– добавила чиновница.
Кабели раскапывали вручную. Ведь привлечь там технику нельзя, чтобы не вызвать новых порывов.
"Это очень тяжелые и сложные работы, поэтому требуют соответствующего времени", – отметила Маруняк.
Повреждения устранили
Во Львовэлектротрансе рассказали, что 10 августа сотрудники работали до позднего вечера. В конце им удалось ликвидировать аварию на улице Выговского на резервном кабеле питания. Это позволило 11 августа выпустить весь электротранспорт на маршруты.
"Ночью мы ликвидировали аварию на Выговского и уже утром все трамвайные и троллейбусные маршруты смогли выехать на линию. На Городецкой нашли еще одно место повреждения кабелей, будем ликвидировать", – рассказал исполняющий обязанности директора ЛКП Владимир Кузнецов.