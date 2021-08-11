Наразі фахівці намагаються полагодити пошкодження кабельної лінії на вулиці Городоцькій. Однак ці роботи вже не впливають на нормальний рух електротранспорту в місті.

До теми У Львові не курсує більшість трамваїв: деталі аварії на високовольтній лінії в депо

Кабелі були в поганому стані

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що на вулиці Виговського виявили порив на резервному кабелі живлення. Фахівці його розкопали та поставили муфту. Окрім цього, виявили ще один прорив на основному кабелі на вулиці Городоцькій.

Кабелі є дуже старі, тому вони в такому поганому стані. Складність ситуації ще й у тому, що кабель є під теплотрасою і на глибині 2 – 2,5 метра,

– додала посадовиця.

Кабелі розкопували вручну. Адже залучити там техніку не можна, щоб не спричинити нових поривів.

"Це є дуже тяжкі й складні роботи, тому потребують відповідного часу", – зазначила Маруняк.

Пошкодження усунули

У Львівелектротрансі розповіли, що 10 серпня працівники працювали до пізнього вечора. Врешті їм вдалося ліквідувати аварію на вулиці Виговського на резервному кабелі живлення. Це дало змогу 11 серпня випустити увесь електротранспорт на маршрути.

"Вночі ми ліквідували аварію на Виговського і вже зранку всі трамвайні та тролейбусні маршрути змогли виїхати на лінію. На Городоцькій знайшли ще одне місце пошкодження кабелів, будемо ліквідовувати", – розповів виконувач обов'язків директора ЛКП Володимир Ковалів.

Зауважте! У Львові 10 серпня вийшли з ладу 2 кабельні лінії. Аварія призвела до знеструмлення тягових підстанцій № 3 і 7, які живлять трамвайне депо на вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути № 22 і 32.