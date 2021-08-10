У Львові не курсує більшість трамваїв: деталі аварії на високовольтній лінії в депо

Роботи розпочали з пошуку пошкоджень. Відновити кабельні лінії обіцяють до обіду.

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Кабельні лінії проклали понад 50 років тому

У Львові вийшли з ладу 2 кабельні лінії, тому від ранку 10 серпня в місті не курсує більшість трамвайних маршрутів. Також не їздять 2 тролейбуси – № 22 і 32.

Заступник начальника служби енергогосподарства ЛКП "Львівелектротранс" Роман Харівський розповів, що ці кабелі проклали ще в 1967 – 1968 роках. Вони вже вичерпали свій ресурс.

О 8:00 9 серпня вийшов з ладу основний кабель живлення з підстанції №1, що на вулиці Сяйво, 10. Тоді ж фахівці почали роботи з пошуку пошкоджень та ремонт кабелю.

Водночас сьогодні о 4:20 вийшов з ладу і резервний кабель живлення. Так, погасли підстанції №7 та №3, що в трамвайному депо на вулиці Городоцькій. Пошкодження знайшли й зараз триває ремонт кабельної лінії,

– зазначив посадовець.

Якщо після робіт не з'являться нові пошкодження, то відновлення займе близько 2 годин. У Львівській міськраді пообіцяли впоратися з проблемою до обіду. Паралельно спеціалісти відновлюють основний кабель на вулиці Виговського, 25.



У Львові вийшли з ладу 2 кабельні лінії / Фото "Твоє місто"

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Запобігти таким ситуаціям – неможливо

За словами Харівського, запобігти подібним ситуаціях практично неможливо. Адже кабельні лінії вичерпали свій ресурс та мають багато пошкоджень. Єдиний спосіб уникнути таких інцидентів у майбутньому – планова заміна мереж.

"Прогнозувати, де кабель вийде з ладу – неможливо. Ми маємо результати замірів опору ізоляції й, якщо низька ізоляція кабелю, то розуміємо, що він на грані, а де буде пошкодження – невідомо", – зазначив спеціаліст.

Деякі кабельні лінії мають довжину 2, 3, ба навіть 4 кілометри, й на них може бути зо 2 десятки пошкоджень.



Спеціалісти ліквідовують пошкодження / Фото "Твоє місто"



Впоратись з проблемою обіцяють до обіду / Фото "Твоє місто"