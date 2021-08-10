Работы начали с поиска повреждений. Восстановить кабельные линии обещают до обеда.

Актуально Во Львове произошла авария на высоковольтной линии: электротранспорт не курсирует

Кабельные линии проложили более 50 лет назад

Во Львове вышли из строя 2 кабельные линии, поэтому с утра 10 августа в городе не ходит большинство трамвайных маршрутов. Также не ездят 2 троллейбуса – № 22 и 32.

Заместитель начальника службы энергохозяйства ЛКП "Львовэлектротранс" Роман Харивский рассказал, что эти кабели проложили еще в 1967 – 1968 годах. Они уже исчерпали свой ресурс.

В 8:00 9 августа вышел из строя основной кабель питания с подстанции №1, что на улице Сияние, 10. Тогда же специалисты начали работы по поиску повреждений и ремонт кабеля.

В то же время сегодня в 4:20 вышел из строя и резервный кабель питания. Так, погасли подстанции №7 и №3, что в трамвайном депо на улице Городецкой. Повреждение нашли и сейчас идет ремонт кабельной линии,

– отметил чиновник.

Если после работ не появятся новые повреждения, то восстановление займет около 2 часов. Во Львовском горсовете пообещали справиться с проблемой до обеда. Параллельно специалисты восстанавливают основной кабель на улице Выговского, 25.



Во Львове вышли из строя 2 кабельные линии / Фото "Твой город"

Заметьте Сохраняйте спокойствие: полиция Львовщины начала плановые учения

Предотвратить такие ситуации – невозможно

По словам Харивского, предотвратить подобные ситуации практически невозможно. Ведь кабельные линии исчерпали свой ресурс и имеют много повреждений. Единственный способ избежать таких инцидентов в будущем – плановая замена сетей.

"Прогнозировать, где кабель выйдет из строя – невозможно. Мы имеем результаты замеров сопротивления изоляции и, если низкая изоляция кабеля, то понимаем, что он на грани, а где будет повреждение – неизвестно", – отметил специалист.

Некоторые кабельные линии имеют длину 2, 3 и даже 4 километра, и на них может быть около 2 десятков повреждений.



Специалисты ликвидируют повреждения​ / Фото "Твоє місто"



Справиться с проблемой обещают к обеду​ / Фото "Твоє місто"