Во Львове в пожаре погибли 3 человека: жуткие фото с места происшествия

Во Львове 14 октября случился жуткий пожар в металлическом вагончике. В результате трагического происшествия погибли 3 человека.

Вагончик сгорел дотла. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ГСЧС Львовщины объявила чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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Пожар произошел на стоянке

В 21:18 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Городоцкой. Огонь вспыхнул в металлическом вагончике (кунг) на автостоянке крупногабаритных автомобилей и техники.

На место происшествия немедленно выехали спасатели. В момент их прибытия из вагончика уже выбивались языки пламени. Огнеборцы начали тушить пожар в 21:35. Его удалось полностью ликвидировать за 5 минут.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины

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В вагончике погибли 3 человека

После того, как пожар потушили, спасатели начали обследовать вагончик. Там они нашли тела 3 погибших людей. Сейчас их личности устанавливают правоохранители.

В результате пожара огонь уничтожил внутреннюю отделку вагончика и вещи на площади 8 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства и причину возникновения возгорания установит полиция.