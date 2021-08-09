Во Львове призерам Олимпиады-2020 подарят по квартире

Трое львовских спортсменов завоевали медали на Олимпиаде-2020 в Токио. По этому случаю мэрия подарит им по квартире.

Олимпийские игры в Токио завершились 8 августа. По результатам соревнований, трое львовских спортсменов получили награды: велогонщица Елена Старикова завоевала "серебро", а борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна завоевали по "бронзе".

К теме Олимпиада-2020: общий медальный зачет

Призерам Олимпиады в Токио подарят по квартире

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе есть традиция – всем, кто привозит олимпийскую медаль, дарят квартиру.

Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры,

– отметил городской глава.

По его словам, любая олимпийская медаль является ценной, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Львовские спортсмены очень старались на Олимпиаде-2020, поэтому они получат примерно одинаковые жилища.