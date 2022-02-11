Во Львове продлили карантин до 20 февраля: какие ограничения действуют в городе

Ситуация с коронавирусом во Львове до сих пор остается тревожной. Поэтому в городе решили продлить карантин еще на неделю.

Старшеклассникам разрешили вернуться к очному обучению. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 11 февраля, информирует 24 канал.

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Во Львове продлили карантин

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко во время брифинга рассказал, что ситуация с коронавирусом во Львове несколько стабилизировалась. Однако заболеваемость до сих пор находится на высоком уровне. Поэтому в городе решили продлить карантин до 20 февраля.

Однако ученикам 5 – 11 классов разрешили вернуться в школы. Окончательное решение о возобновлении очного обучения будет принимать директор каждого заведения отдельно. Также разрешили работу художественных заведений, секций и кружков. Очно будут учиться и ученики младших классов.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какие еще ограничения будут действовать во Львове

Кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, бассейны и непродовольственные рынки могут работать только при наличии сертификата о полной вакцинации или свежего отрицательного теста на коронавирус у всех работников и посетителей.

могут работать только при наличии сертификата о полной вакцинации или свежего отрицательного теста на коронавирус у всех работников и посетителей. Продовольственные рынки могут продолжить работу, если все работники будут вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест.

могут продолжить работу, если все работники будут вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест. Работа в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны только при условии полной вакцинации и наличия отрицательного теста у организаторов и посетителей.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала