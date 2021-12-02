Во Львове протестовали против смертной казни светом: эффектные фото и видео

В Львове 30 ноября состоялась ежегодная акция "Города за жизнь – города против смертной казни". Уже 12 лет подряд в городе подсвечивают определенную архитектурную достопримечательность красным цветом в память о миллионах жертв нечеловеческих идеологий.

Инициаторами акции стали международное сообщество святого Эгидия и движение "Молодежь за мир". В этом году во Львове подсветили часовню Кампианов, что на площади Кафедральной, 1.

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Львовяне присоединились к международной акции против смертной казни

В Львове 30 ноября состоялась международная акция "Города за жизнь – города против смертной казни". Ее проводили в сотрудничестве Львовского горсовета, сообщества святого Эгидия и движения "Молодежь за мир". Целью мероприятия было напомнить, что в мире до сих пор существует смертная казнь, и многие люди положительно относятся к такому негуманному и несправедливому способу наказания.

На часовне, которую мы подсвечивали, есть барельеф, изображающий смерть Иисуса, и это очень символично. Ведь Иисус тоже несправедливо был приговорен к смертной казни и умер на кресте,

– рассказали в Сообществе святого Эгидия.

К событию присоединились более 2 тысяч городов со всего мира. В этот день там подсветили красным цветом различные достопримечательности.

Во Львове раньше подсвечивали часовню Боимов. Однако в этом году, в связи с реставрационными работами, "красной" стала часовня Кампианов. Этот цвет символизирует память о миллионах жертв нечеловеческих идеологий. По информации Львовского горсовета, от общины города мероприятие посетила руководитель городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.

Во Львове протестовали против смертной казни / Фото "Молодежь за мир" и Романа Балука

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В разных странах продолжают казнить осужденных

Организаторы мероприятия рассказали, что по информации СМИ, в оккупированной части Донбасса также проводили смертную казнь. Кроме этого, такой жестокий метод наказаний практикуют в соседней Беларуси.

Община святого Эгидия ежегодно собирает подписи неравнодушных за то, чтобы смертную казнь отменили во всех странах мира. Петр Леопольд Иосиф Габсбург подписал указ, который 30 ноября 1786 года впервые отменил казни в Великом герцогстве Тосканском. Именно поэтому для проведения акции выбрали эту дату.

Впервые акция состоялась в 2002 году. С тех пор к ней присоединился 2371 город из разных стран мира. Львов стал первым украинским городом, который поддержал это важное мероприятие. Это случилось еще в 2010 году. Также событие ежегодно происходит в Ивано-Франковске.

Сообщество святого Эгидия и движение "Молодежь за мир", которое является его частью, действуют более чем в 70 странах мира. Они занимаются помощью бездомным, пожилым людям, беженцам и людям с инвалидностью. Также сообщество работает над решением гуманитарных вызовов – смертная казнь, война, распространение СПИДа. Благодаря такой деятельности в Америке, Азии и Африке уже отменили смертные приговоры для осужденных.

Смотрите трансляцию акции "Города за жизнь – города против смертной казни":